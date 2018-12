Ranch Kellyn kilpailut Ranskassa päättyivät rahasijaan — tamma ja valmentaja jouluksi kotiin

Mäntyharjulaisen tamman Ranch Kellyn viimeinen kilpailu Ranskassa tuotti seitsemännen sijan, joka oikeutti myös palkintorahoille. Vincennesin raviradalla ajetussa Prix de Belois -lähdössä juoksun kulku ei suosinut, joten Anne Luttisen valmentama ja Hannu Torvisen ohjastama tamma joutui kiertelemään ulkoratoja pitkin.

Ranch Kellyn aika oli 1.12,2 2100 metrin matkalla. Voiton ja puolet 95 000 euron palkintopotista vei St. Michel -raveistakin tuttu ohjastajataituri Jean Michel Bazire ajokillaan Bel Avis.

— Yllättävän positiivinen fiilis tästä jäi. Hevonen meni hyvän tuloksen. Se piti loppusuoralla vauhtinsa, mutta ei pystynyt enää kiristämään sitä. Starttiväli oli tällä kertaa kolme viikkoa, mikä on pidempi kuin Suomessa on ollut oikeastaan missään vaiheessa, ja se ehkä vähän vaikutti. Mutta hevosesta ja suorituksesta jäi ihan hyvä maku, Torvinen kertoi Hippoksen tiedotteessa.

Ranch Kelly kääntyy ensi vuonna 11-vuotiaaksi. Ranskassa saavat kilpailla enintään 10-vuotiaat hevoset, joten tamma ja Luttinen palaavat Suomeen jouluksi. Ranskassa Luttinen ja Ranch Kelly ovat pitäneet majaa Jean Baudronin ja Saara Jalastin talleilla.

Ranskassa Ranch Kelly voitti yhden kilpailun. Koko vuosi on ollut tammalle valtaisa menestys, sillä palkintorahoja muun muassa Suur-Hollolan voittaja on tienannut yli 320 000 euroa. Vuoteen mahtuu myös kolme Suomen ennätystä ja yksi maailmanennätys: Vincennesin pitkällä 1975 metriä pitkällä radalla syntynyt kilometriaika 1.10,1 on vanhempien tammojen pitkien ratojen ME.