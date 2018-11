MP:n A-juniorit SM-karsintasarjaan — Kausi onnistui upeasti, mutta kaupungin jalkapallopuitteet huolettavat

MP:n A-juniorit pelaavat tammikuun loppupuolella alkavassa SM-karsintasarjassa. MP:n kausi oli kaiken kaikkiaan onnistunut, kun joukkue nousi ensin kevätkierroksen jälkeen Ykköseen.



Syyskierroksella MP onnistui sarjanousijana mainiosti oltuaan todella lähellä jopa suoraa nousua SM-karsintasarjaan jo tuolloin, mutta lopullisesti sarjapaikka saavutettiin kuitenkin Palloliiton täydennysmenettelyn kautta.



Kahdessa kymmenen joukkueen lohkossa pelattavasta SM-karsintasarjasta puolet joukkueista jatkaa ensi kauden SM-sarjaan ja loput joukkueet aloittavat kautensa Ykkösessä.



MP:n A-juniorit hienoon vireeseen luotsannut Jonathan Enzo Arnet palasi kauden jälkeen kotimaahansa Ruotsiin ja valmennusvastuun joukkueesta otti oman pelaajauransa MP:n topparina syksyllä päättänyt Ozeias "Ossi" Graciano.



Sekä Graciano että edustusjoukkueen päävalmentaja Janne Wilkman pitävät A-junioreiden SM-karsintasarjaa mahtavana näyttö- ja kehittymispaikkana nuorille pelaajille.



— Sarjan kautta nuoret pelaajamme saavat entistä kovempia pelejä ja sitä kautta mahdollisuuden kehittyä, kertovat Graciano ja Wilkman.

Toiveissa

leuto talvi

Seura on hyväsät pelimenestyksestä riemuissaan, mutta samalla huolissaan kaupungin jalkapallopuitteista. Toiminnanjohtaja Mika Roivas odottaa, että kaupunki saisi parannettua jalkapallon talviharjoitusolosuhteita.



— Viime sunnuntaina vietimme kuplassa MP -päivää ja tuli todettua, että esimerkiksi hallin wc-tilat ovat todella heikossa kunnossa. Aikaisemminkin esillä olleet hallin romahtamiset myös huolestuttavat. Nyt on kuitenkin talvi tulossa ja hallin käyttö tulee olemaan todella suurta.



— Pelkästään jalkapallon rekisteröityjä pelaajia Mikkelissä oli viime vuoden vaihteessa 1 268. Tämän lisäksi kuplahallissa on myös muita käyttäjiä, kuten Bouncers ja MAHL.



— Heti alkuvuodesta meillä on tulossa A-junnujen SM-karsintasarjan sekä edustuksen Suomen Cup otteluita. Näissä emme pysty vastaamaan vaatimuksiin, mikäli sää ei salli Urpolassa pelaamista. Siinä tapauksessa joudumme siirtämään kotiottelut johonkin muualle ja tämä taas aiheuttaa huomattavia lisäkuluja. Toivottavasti kelit suosivat ja kaupunki pitää Urpolan pelikunnossa myös tammi-helmikuussa, Roivas sanoo.