Jukurit on tehnyt jatkosopimuksen kolmen nuoren pelaajansa kanssa. Henri Nikkanen ja Kalle Matikainen hyökkäävät Jukureissa ensi kauden mittaisella sopimuksella ja A-nuorten Perttu Kiesilän sopimus on 2+1-vuotinen.

Henri Nikkanen, 18, on Winnipeg Jetsin NHL-varaus viime keväältä. Viime kauden Nikkanen oli loukkaantuneena, mutta tänä talvena peliaikaa on kertynyt liigajoukkueen lisäksi A-nuorissa. Nikkanen on pelannut 17 liigaottelua tehoin 0+3 ja tehnyt A-nuorten SM-sarjassa 25 pelissä tehot 9+13=22.

– Nikkanen ymmärtää peliä hyvin ja on kiekollisesti taitava, kookas ja ulottuva keskushyökkääjä, jolla on edelleen paljon kehityspotentiaalia jo pelkästään fyysisen vahvistumisen kauttakin, kuvaa Jukurien urheilutoimenjohtaja Jukka Holtari tiedotteessa.

A-nuoria tyrkyllä liigapeleihin

Kalle Matikaisen,19, juniorisopimuksessa oli optio ensi kaudesta, jonka Jukurit on päättänyt käyttää. Jukurien A-nuorissa toista kauttaan pelaava Matikainen on ollut joukkueen tehokkain pistemies lukemin 17+18=35.

– Matikaisella on taito haistaa maalipaikkoja. Hän on pelissään suoraviivainen ja tunnollinen kahden suunnan hyökkääjä, joka laukoo tarkasti ja terävästi, Holtari luonnehtii Oulun Kärppien kasvattia.

Perttu Kiesilä, 21, on myös Jukurien oma kasvatti ja A-nuorten kapteeni. Kiesilä on tehnyt nuorten SM-liigassa 43 ottelussa tehopisteet 8+15=23.

– Nuorukaisella on toimivat hoksottimet, ja hän ymmärtää peliä ja ennakoi pelitilanteita hyvin, Holtari sanoo.

Holtarin mukaan Kiesilä ja Matikainen tuovat ensi kaudella leveyttyä Jukurien liigajoukkueeseen. Jukureilla on nyt 17 julkaistua sopimusta ensi kaudeksi, ja lisäksi puolustaja Mikko Kuukan sopimuksessa on optio ensi kaudesta.