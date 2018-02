Jani Paasonen ajaa kerran vuodessa ja voittaa — Vanhat fiilikset nousivat esiin Rallisprintin erikoismies Tomi Halliakin sai tunnustaa Paasosen nopeammakseen. Jukka Laitinen Jani Paasonen ajoi voittoon tarvitun ajan jo ensimmäisellä lenkillä.

Jani Paasonen uusi viimevuotisen temppunsa sunnuntaina Mäntyharjun Ruotimolla ajetussa rallisprint-kisassa. Paasonen tuli tälläkin kertaa Polaria sprinttiin mukaan jälki-ilmoittautuneena ja korjasi koko potin voittaen yleiskilpailun selvästi.

Paasonen otti niin sanotusti luulot pois kanssakilpailijoiltaan jo ensimmäisellä yrittämällä. Hän latasi pöytään päivän nopeimman ajan 2.48,19, joka piti loppuun asti.

Lähimmäksi Paasosta pääsi rallisprintin erikoismies, nelivetoluokan hallitseva sekä seitsenkertainen Suomen mestari Tomi Hallia. Paasosen tapaan jälki-ilmoittautuneena sprinttiä värittämään tullut Hallia hävisi Paasoselle 2,74 sekuntia.

Kolmanneksi nopein yleiskilpailussa oli Paasosen tavoin Mäntyharjun Moottorikerhoa edustava ja senioriluokan voittanut Jari Tuuri. Tuurin ero kärkeen oli 3,65 sekuntia.

Paasonen veti vanhasta muistista

Paasonen voiton voi taas sanoa tulleen vanhasta muistista, vaikka toki ajopelillä, 250 000 euron hintaisella Skoda Fabia R5:llä oli siihen osuutensa. Rallin SM-sarjan isommassa luokassa suosikkiautoksi noussut Skoda istui hyvin Ruotimon syheröiselle radalle.

— Jari (Tuuri) osti auton ja yllytti minut ajamaan. Harvoin tulee tällaista tarjousta vastaan. Iso kiitos Jarille, että sain kisata sillä, kertoi Paasonen.

— Onhan se kilpa-auto. Minulle jäi vähän samanlaiset fiilikset, kun ajoin rallin MM-sarjassa 2012 Skodan Fabia WRC:llä.

Voittoon Paasonen ajoi lähes pystymetsästä. Kisa oli hänelle ensimmäinen sitten viime vuoden Mäntyharjun sprintin ja jääneekin vuoden ainoaksi.

— Lauantaina ajoi Skodalla kolme lenkkiä jääradalla.

— Äkkiä pääsin sen kanssa sinuiksi. Aikoinaan tullut ajettua tuhansia ja tuhansia kilometrejä kilpaa. Ei se taito mihinkään ole hävinnyt, sanoi Paasonen.

Rata huononi kisan vanhetessa

Paasonen ajoi jokaisella kolmella kerralla kilpailun nopeimman ajan. Paras aika syntyi parhaissa olosuhteissa avauslenkillä.

— Kahdella muulla vedolla radalle oli paljon lumipöperöä. Aikaa ei voinut parantaa, vaikka sitä yritin, kertoi Paasonen.

— Muutoin rata sopi hyvin tällaiselle (pienempi kokoiselle) autolle. Ei tarvinnut vedättää kuin kakkos- ja kolmosvaihteella. Kerran taisin käyttää nelosvaihdetta.

— Jos rata olisi ollut jouhevampi, kisasta olisi tullut tiukempi.

Jukka Laitinen Tomi Hallia tuli isoa ja leveetä, mutta Jani Paasoselle hän ei pärjännyt.

Hallia ei vain pärjännyt

Paasosen ajatuksiin yhtyi Mäntsälän Moottorikerhoa edustava Hallia.

— Vehkeet ovat ehjät, mutta toiseksi jäin. Kehitys näkyy kehittyvän. Ei näillä pärjää, viittasi Hallia isokokoiseen, mutta myös tehokkaampaan ajokkiinsa Mitsubishi Lancer Evo-kuutoseen.

— Olisi ollut mukava pärjätä Janille, mutten vain pärjännyt. Jani kyllä ajoikin tosi hienosti, kehui Hallia Paasosta.

Hallia tekaisi oman parhaan aikansa, 2.50,93, toisella yrittämällä.

— Ensimmäinen kierros meni ihan läskiksi. Ajoin isoilla vaihteilla ja auton meno hyytyi. Toiselle kerralle muutin ajotyyliä ja aika parani pari sekuntia, muttei tarpeeksi. Kolmannella kerralla rata meni jo huonoksi.

Hallia puolustaa mestaruutta

Viime vuonna kuuden vuoden jälkeen rallisprintin mestariksi palannut Hallia lähtee uuteen kauteen SM-kulta mielessään, kun sarja avataan ensi viikonloppuna Suomen MM-rallista tutulla ja legendaarisella Ruuhimäen erikoiskokeella Laukaassa. Avaus on Hallialle arvoitus.

— Mestaruus on tavoitteena. Ruuhimäki on minulle kyllä uusi tuttavuus. En ole ajanut siellä.

— Se on huima pätkä, joka kysyy kuljettajalta kanttia.

Vuosi sitten Hallia avasi talven kaksi osakisaa voittamalla ralliautoluokan ja sijoittumalla yleiskilpailussa kakkoseksi.