Taisto Bandyliigan mitaleista alkaa — Kampparit suosikkina puolivälieriin Tornio on ollut erikoistilanteissa erityisen vaarallinen. Vesa Vuorela Kasperi Hirvosella on vahva usko siihen, että Kampparit laittaa ottelusarjan poikki suoraan kahdessa pelissä.

Jääpallon Bandyliigan tosipelit, pudotuspelien puolivälierät, käynnistyvät tänään keskiviikkona Kampparien osalta ottelulla LRK Torniota vastaan Hänskissä.

Runkosarjan päätteeksi tehdyllä valintakierroksella torniolaiset valikoituivat mikkeliläisten vastustajaksi vanhaan malliin, jossa pelaajat saivat tehdä valinnan. Toinen vaihtoehto olisi ollut HIFK, mutta kaksi kolmasosaa pelaajista päätyi LRK:n kannalle.

— LRK on helpompi vastus, mutta ei missään nimessä helppo vastus. Kun jompikumpi piti valita, valitsin LRK:n, kertoi Kamppareihin täksi kaudeksi Botniasta siirtynyt Kasperi Hirvonen.

— HIFK on aina ollut kova pudotuspelijoukkue. LRK pelaa puolestaan ensimmäistä kauttaan Bandyliigassa, eikä sillä ole pudotuspeleistä joukkueena kokemusta, perusteli Hirvonen valintaansa.

Kampparit parempi runkosarjassa

Kampparit ja LRK ovat kohdanneet kolme kertaa kuluvalla kaudella. Suomen cupissa joukkueet päätyivät 2–2 -tasapeliin ja Bandyliigan runkosarjassa Kampparit voitti molemmat ottelut, vieraissa 4–3 ja kotona 5–2.

Niin Hirvonen kuin Kampparien päävalmentaja Antero Levänen muistelivat ottelujen olleen varsin tiukkoja ja samaa he odottavat illan kotipelistä.

— LRK:n pelit ovat olleet erittäin vähämaalisia. He puolustavat hyvin, muistutti Levänen.

Puolustamisen ohella torniolaiset osaavat hyödyntää erikoistilanteensa. Kauden 65 maalistaan LRK teki runkosarjassa 25 erikoistilanteista. Kamppareitakin LRK rankaisi neljästi kulmalyönneistä runkosarjassa. Kaikki maalit merkittiin vielä eri pelaajien nimiin.

— Yritetään keksiä siihen (erikoistilanteiden välttämiseen) illan aikana keinot, sanoi Levänen Kampparien aloitellessa harjoituksiaan tiistai-iltana.

Hirvosen näkemys oli se, että Kampparien on päästävä LRK:n vauhtiin mukaan heti ylhäältä sen avatessaan hyökkäyksiään.

— Kaikki lähtee koko joukkueen hyvästä puolustamisesta, painotti Hirvonen.

Tiukka ottelusarja odottaa

Niin Kampparit kuin LRK päättivät runkosarjan tappioon. Kampparit hävisi Akillekselle ja LRK sai ”kunnian” kärsiä toisena joukkueen häviön sarjan peräpitäjälle WP 35:lle. Kumpainenkaan ei saanut parastaan irti otteluissa, joilla lopulta ei ollut sarjasijoituksen kannalta merkitystä.

Kampparit haki MM-tauon jälkeisistä kahdesta pelistä onnistumia pudotuspelejä ajatellen. Leväsen mukaan aikeissa onnistuttiin ja ei onnistuttu.

— Kyllä siellä oli nähtävissä monenlaisia onnistumisia ja hyviä ajatuksia molempiin suuntiin. Välillä ajatus vain pätki.

— Edessä on tiukka ottelusarja. Keskittyminen on nyt tässä pelissä. Meillä on mahdollisuus ottaa tikki (voitto), mutta kovaa työtä se vaatii, ennakoi Levänen.

Hirvonen oli samaa mieltä.

— Saimme tarvittavat viimeiset asiat kohdalleen, vaikka emme pelanneet ehjää 90-minuuttista. Laitetaan sarja suoraan poikki kahdessa ottelussa, sanoi Hirvonen.

Kahdella voitolla jatkoon

Puolivälieristä jatkoon selviytyy kahdella voitolla. Toinen puolivälierä pelataan perjantaina Haaparannassa. Tarvittaessa joukkueet kohtaavat vielä sunnuntaina Mikkelissä.