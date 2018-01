Lauri Lankilan otteet paranivat — rohkeus riitti yrittää uutta kolmoishyppyä Valtter Virtanen luisteli yhden kauden parhaimmista vapaaohjelmistaan. Mari Koukkula Lauri Lankila kokeili uusia elementtejä ohjelmassaan.

Mikkelin Luistelijoiden Lauri Lankila ei tavoittanut parasta osaamistaan seuransa järjestämässä vuosittaisessa kansainvälisessä kilpailussa, Crystal Cupissa.

Huonosti sujuneen lauantain lyhytohjelman jälkeen otteet paranivat sunnuntain vapaaohjelmassa ja Lankila voitti A-juniorien sarjansa.

— Ei ollut huonoin päivä, mutta ei paraskaan. Yritettiin uusia elementtejä, ja siihen nähden meni ihan kohtuu hyvin, Lankila kommentoi.

Lankila vapaaohjelma sisälsi entiseen tapaan neljä kolmoishyppyä, mutta mukana oli tällä kertaa kolmoisritti, joka tosin päätyi kaatumiseen. Valmentaja Mervi Liimatainen oli kuitenkin tyytyväinen paitsi kokonaisuuteen, myös Lankilan rohkeuteen uudessa kolmoishypyssä.

— Pääasia oli, että hän saisi sen tehtyä. Jännitystilanteessa uusista kolmoishypyistä tulee usein vain kakkosia, Liimatainen summasi.

— Vaikka se ei onnistunut, se oli ainakin hyvä yritys, Lankila jatkoi.

Valmentajan mukaan nyt kokeiltiin, millaisella konseptilla Lankila lähtee kuukauden päästä Rovaniemen PM-kisoihin. Pidemmän tähtäimen tavoite on Lankilan SM-hopeamitalin kirkastaminen kultaiseksi.

Menestyminen vaatii kaksoishyppyjen kehittämistä kolmoishypyiksi, ja niiden saaminen mukaan ohjelmaan ei ole itsestäänselvyys, vaikka harjoituksissa kaikki sujuisikin.

— Fyysisesti pitää pysyä ohjelman mukana, ja Lauri on kyllä fyysisesti erittäin hyvässä kunnossa. Hän tekee täysillä, kun pääsee haastamaan itseään, Liimatainen kiittelee.

Mari Koukkula Valtter Virtasen vapaaohjelma oli yksi hänen kauden parhaimmistaan.

Miesten kisassa viisinkertainen Suomen mestari Valtter Virtanen onnistui heti vapaaohjelmansa alkuun vaikeassa nelostulpissa, joskin alastulo oli horjuva.

— Ei se treeneissäkään ole onnistunut ihan sadan prosentin varmuudella.

Sen lisäksi yksi kolmois-kolmois-yhdistelmä jäi kolmois-kakkoseksi. Muuten aika lailla kaikki loksahti kohdalleen.

— Tänään oli yksi kauden parhaista vapaaohjelmista, ehjää tekemistä. Lauantain jälkeen hyvä parannus, Virtanen iloitsi.

Suorituksensa jälkeen Virtanen pääsi jännäämään vaimonsa Alina Mayer-Virtasen suoritusta.

— Hyvä alku, ja sitten lopussa ote vähän herpaantui. Meillä on molemmilla ikää yli kolmekymmentä. Jos aamulla ei pääse treenaamaan, kroppa ei välttämättä toimi ihan kuin haluaisi.

Virtasen seuraava koitos on Moskovassa reilun viikon päästä alkavat EM-kilpailut. Maaliskuussa vuorossa ovat MM-kisat Milanossa. Väliin mahtuvat vielä helmikuussa järjestettävät PM-kilpailut Rovaniemellä.

— Tälle kaudelle riittää tavoitteita ja tekemistä, Virtainen tuumaa.

Vielä kauden alussa Virtanen arveli luistelevansa viimeistä kauttaan. Todennäköisyys jatkamiseen on kuitenkin kasvanut, mitä pidemmälle kausi on edennyt. Virtanen korostaa, että jatko riippuu terveydestä ja muista käytännön asioista.

— Ensi vuonna on MM:t Japanissa, ja se on ollut minulle pitkään haave. Japani on tavallaan taitoluistelun uudempi mekka.