Mikkelin Luistelijoiden toiminnassa on ollut mukana henkilö, jolla on positiivinen koronavirustulos — Toiminta keskeytyy ainakin viikoksi

Mikkelin Kilpa-Veikot pitää taukoa ryhmäharjoituksista varotoimenpiteenä, Juniori-Jukurit myös paussille viikonlopuksi. Viikonlopun salibandytapahtumasta on tulossa tietoa torstaina, MP:n ottelujärjestelyt ovat vielä avoimet.

Mikkelin Luistelijat tiedottaa keskeyttäneensä harjoitustoimintansa ainakin viikon ajaksi. Seuran toiminnassa on ollut mukana henkilö, jolla on positiivinen koronavirustulos.

Tartuntatautilain mukaisesti osa altistuneita on asetettu karanteeniin Essoten toimesta, seura tiedottaa. ML kertoo tiedottavansa harjoitustoiminnan jatkosta lisää viikonlippuna.

ML ei ole ainoa seura, jonka toimintaan Mikkelissä ilmi tullut koronavirusrypäs tuo muutoksia. Mikkelin Kilpa-Veikot on laittanut ryhmäharjoituksensa tauolle loppuviikon ajaksi.

Seuran piirissä ei ole käynyt ilmi tartuntoja tai altistumisia, vaan kyseessä on varotoimenpide.

Juniori-Jukurit tauolle

Juniori-Jukurit tiedotti myös keskiviikkona, että seuran toiminta on tauolla tämän viikon. Kaikkien ikäluokkien harjoitus- ja pelitapahtumat on peruttu. Samoin luistelu- ja jääkiekkokoulujen avauspäivä 13. syyskuuta on peruttu.

Jukurien U16-, U17- ja U18-joukkueiden sarjapelit on myös siirretty. Jääkiekkoliitto tiedottaa uudet pelipäivät myöhemmin. Juniori-Jukurit pyrkii jatkamaan toimintaansa maanantaina 14. syyskuuta.

Juniori-Jukurien piirissä ei seuran tiedotteen mukaan ole todettu koronavirustartuntoja, mutta seuran henkilöitä on altistunut ja määrätty karanteeniin.

Salibandysta ja MP:n pelistä tulossa lisätietoa

Lauantaina Saimaa-stadiumilla on määrä pelata salibandyn Super cupin ottelut, joissa kohtaavat sekä naisten että miesten salibandyn Suomen mestarit ja cup-voittajat.

Saimaa-stadiumin toimitusjohtaja Antti Kalliomaan mukaan tietoa tapahtumasta voi odotella tänään torstaina. Salibandyliitto on tiedottanut seuraavansa Mikkelin tilannetta.

Koronavirus voi vaikuttaa myös Mikkelin Palloilijoiden kotiotteluun. MP kohtaa perjantaina Urheilupuistossa Ykkösen ottelussa Pietarsaaren FF Jaron.

– Peli pelataan, mutta katsomojärjestelyt ovat vielä avoimet, toiminnanjohtaja Mika Roivas toteaa.

MP:n kotiotteluissa toimittu koko kesä poikkeusoloissa. Urheilupuisto on jaettu kolmeen katsomolohkoon, joista kuhunkin mahtuu noin 500 katsojaa.

Juttua päivitetty kello 19.44: lisätty tieto Juniori-Jukureista.