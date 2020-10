Mikkelin Palloilijoiden kapteeni Jiri Haikonen vetäytyy jalkapalloviheriöiltä kuluvan kauden jälkeen. 28-vuotias MP:n luottopuolustaja kertoo päätöksestään Instagramissaan.

– On tullut aika jättää hyvästit Sinisille ja aktiivijalkapallolle tämän kauden jälkeen.

– Päätös ei ollut helppo, mutta varmasti oikea. On tullut aika keskittyä täydellä elämän muihin tärkeisiin asioihin kuten perheeseen, hyvinvointiin ja työntekemiseen.

Jalkapalloa Haikonen kertoo pelanneensa 22 vuotta, joista reilut 10 vuotta on mennyt MP:n edustusjoukkueessa. Kuluvalla kaudella Haikonen on pelannut 17 MP:n Ykkösen ottelua.

Haikosen ura olisi voinut jatkuakin, mutta se olisi vaatinut täyspäiväistä paneutumista ja nyt se ei ollut mahdollista.

– Olen saanut jalkapallolta paljon ja paljon se tulee vielä antamaan, mutta eri muodossa, sanoo Haikonen.

MP varmistaa voitolla sarjapaikkansa

Perjantai-lllan Ykkösen ottelussa MP kohtaa Myllykosken Pallon. MP:lle ottelu on tärkeä, sillä se voi voitolla varmistaa sarjapaikkansa. Ero nyt pahimpaan uhkaajaan AC Kajaaniin on yhdeksän pistettä. Otteluja molemmilla on jäljellä neljä.

Kolme pistettä illanottelusta olisi sikälikin tärkeää, että loppupeleistä niitä voi olla vaikeampi kerätä, kun vastaan asettuvat kärkiryhmät AC Oulu ja KTP sekä nyt sarjassa viidentenä oleva VPS.

Kaikilla mittareille mitattuna MP on selvä voittajasuosikki. Sarjajumbo MyPa on jo pudonnut Kakkoseen.

MyPa on voittanut koko kaudella vain yhden pelin, kotonaan elokuun lopulla niin ikään jo lähes varman putoajan SJK Akatemian.

MP:n neljän ottelun tappioton putki katkesi viime viikonloppuna Tammisaaressa EIF:lle kärsittyyn 0–3 -tappioon.

MP:n päävalmentaja Juha Pasoja myönsi rehdisti oman joukkueen pelanneen huonosti ja EIF:n olleen selvästi parempi. Puutteita oli niin syöttöpelissä, kaksinkamppailuissa kuin maalinteossakin. Näistä on nyt päästävä eroon, jotta MyPa kaatuisi kotonakin. Vieraissa MP voitti MyPan Toni Tahvanaisen maalilla 1–0.

Vain maskia käyttämällä peliin

Kaikilta yli 15-vuotiailta otteluun saapuvilta edellytetään kasvomaskin käyttöä. Kasvomaskeja on jaossa erä sisäänpääsyporteilla.

Yleisöä Urheilupuistoon voidaan ottaa noin 1 500.

MP–MyPa kello 18.30 Urheilupuistossa.