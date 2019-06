Mikkelin Palloilijat haki niukan voiton Myyrmäen jalkapallostadionilta VJS:n vieraana hankalan tasapeliin jääneen JäPS-kotipelinsä jälkeen.

Ottelun ainoa maali oli Janne Kuhmosen käsialaa. Kova ja matala laukaus ohitti kotijoukkueen maalilla pelanneen Elis Rintalan toisen jakson alkuhetkillä pelikellon käydessä 49. minuuttia. Syötön maaliin antoi vasemmalta laidaltaan Joonas Nissinen. Keskitys löysi tiensä Kuhmoselle muutaman pompun kautta.

Edellisessä pelissä epäonnistuimme hieman, mutta tänään palasimme omalle tasollemme ja pystyimme näyttämään, kuinka hyviä olemme. — Ozeias Graciano

— On hienoa olla takaisin voittokannassa. Edellisessä pelissä epäonnistuimme hieman, mutta tänään palasimme omalle tasollemme ja pystyimme näyttämään, kuinka hyviä olemme, MP:n valmennusvastuuta Janne Wilkmanin ulkomaanmatkan vuoksi tässä ottelussa kantanut Ozeias Graciano summasi.

Ndjockilta häikäisevä esitys

Helpolla voitto ei kuitenkaan tullut, sillä ottelu oli hyvin tasaväkinen. VJS hallitsi ottelutapahtumia hienokseltaan, mutta MP:n maalivahti Sammy Ndjock pelasi huikean pelin ja pelasti varmaan lähemmäs puolenkymmentä jo varmana pidettyä maalia.

— Täytyy nostaa hänelle hattua. Se oli sellainen ”man of the match” -suoritus tänään. MP:llä tulee varmasti olemaan aika kiva pelata siinä puolustuksessa, kun tietää, että on tuollainen kaveri siellä tolppien välissä, VJS:n maalivahti Elis Rintala jakoi suitsutusta kollegalleen.

MP sai jännittää aivan ottelun loppuhetkille tulosta, sillä VJS:llä oli vielä muutamia hyviä maalitilanteita. Kotijoukkueen viimeistä vapaapotkua ja sitä seurannutta kulmapotkua olivat kaikki MP:n vaihtopenkillä nousseet seuraamaan seisaallaan. Ensimmäisen pelasti Ndjock torjunnallaan kulmaksi ja jälkimmäisessäkin tilanteessa pallo pyöri aivan MP:n maaliviivalla, josta se onnistuttiin siivoamaan keskialueelle.

— Tässä sarjassa halutaan pisteitä ja ne tärkeimmät tästä tulivat, vaikkei ollut ihan kauneinta peliä meiltä. Oli todella helpottunut ja hyvä fiilis pelin jälkeen, Kuhmonen kuvaili tuntojaan.

Mäenpäällä nivuskipua

MP:n alustavaan avauskokoonpanoon oli merkitty Joona Mäenpään nimi, mutta lopulta mies ei pelannut ottelussa minuuttiakaan. Myös Denis Lima de Assis puuttui MP:n miehistöstä kokonaan.

— Mäenpään nivusessa on ollut edellisen pelin jälkeen kipua ja testasimme tänään, että pystyisikö hän pelaamaan. Emme halunneet ottaa riskiä ja annoimme hänelle yhden päivän lisää levätä. Denis oli ihan sunnitellusti lepovuorossa tänään. Meillä on kohtalaisen hyvä ryhmä, joten halusimme pitää huolen, ettei hänelle tule vammoja. Hän lepäsi nyt, mutta hän on kunnossa, Graciano selvitti poissaoloja.