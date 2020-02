Terho Rautiainen palaa Pariisiin uusimaan Tähen Tuurin temppua Vincennesin kylmäveriottelussa

Välivuoden jälkeen Pariisin Vincennesin kilpailukalenteriin palaava kylmäveriottelu typistyi Suomi–Norja-maaotteluksi ruotsalaisten tunaroitua rokotusten kanssa.

Ruotsalaishevoset eivät voi starta Pariisissa, koska hevoset eivät olleet saaneet herpes-rokotusta ajoissa. Suomen ja Norjan neljän hevosen joukkueet kohtaavat ensin sunnuntaina ajettavassa Prix des Trotteurs "Sang-Froidissa" ja ensi torstaina ajettavassa Prix des Pays Nordiquesissa.

Kangasniemeläiselle Terho Rautiaiselle Vincennesin ravipyhättö on tuttu paikka, sillä taskussa on voitto Tähen Tuurin rattailla vuodesta 2011. Rautiainen on ollut Pariisissa myös Tementerin kanssa.

– Kyllä siellä on hienoa voittaa. Ranskalaiset ottavat hyvin vastaan ja pitävät hyvää huolta kilpailijoista, Rautiainen kertoo.

Kukan Tutu (Tutuari-V.K.Kukka-Viesker) on ollut Rautiaisen valmennuksessa parisen vuotta. Yhdeksänvuotias ruuna on urallaan voittanut 96 450 euroa ja sen ennätys on viime vuonna Mikkelissä juostu 1.22,7.

Toissa vuonna kylmäveriottelu oli pitkästä aikaa suomalaisjuhlaa, sillä Josveis vei molemmat lähdöt. Antti Ojanperän valmentama Josveis ei ole nyt puolustamassa voittojaan, mutta Terho Rautiaisen Kukan Tutu on myös valmis menestykseen.

Kukan Tutu starttaa sunnuntain kilpailuun kuutosradalta. Hevoset juoksevat Vincennesin normaalin kilometrin mittaisen radan.

– Kukan Tutu on hyvä lähtijä. Jos matka on mennyt hyvin, lähdemme pärjäämään, ennakoi Rautiainen.

Rautiainen itse lentää Pariisiin sunnuntaiaamuna. Hevosilla ja hoitajilla on sen sijaan takanaan automatka halki Euroopan.

– Hevoset lähtivät maanantaina neljän maissa aamulla Lahden Jokimaalta ja olivat torstaina perillä Ranskassa, Rautiainen sanoo.

Pitkä automatka ei Rautiaisen mukaan sinänsä ole hevoselle rasite, vaikka tien päällä ollaankin kotimaan ravipäiviin verrattuna pitkään.

– Tärkeää on, että hevoset saadaan juomaan matkan aikana tarpeeksi paljon. Ja tottakai hevosia kävelytetään matkan varrella riittävästi.

Rautiainen ohjastaa Kukan Tutua molemmissa Pariisin lähdöissä itse. Muut suomalaishevoset saavat rattailleen myös ranskalaisia ohjastajia.

Arsi Skytän valmentamaa Vinksaa ohjastaa Eric Raffin, joka on tuttu myös mikkeliläiselle raviyleisölle. Raffin ohjasti Rapide Lebelin St Michelin voittoon vuonna 2011. Kukan Tutun ja Vinksan lisäksi suomalaisia edustavat Jetsu ja H.V. Tuuri.

Norjaa Pariisisa edustavat Brenne Banker, Langlands Odin, Magnums Othello, ja Wellek. MT Ravinetille asetelmia arvioinut norjalainen Even Elvenes rankkasi hevosista ykköseksi Brenne Bankerin.

Molempien lähtöjen palkintosumma on 18 000 euroa.