Alkoholilain uudistus toi Suomeen esimerkiksi Keski-Euroopasta tutun tavan katsoa urheilua, kun alkoholijuomia on mahdollista nauttia myös katsomoissa. Ehtona on, että katsomot ovat osastoa K-18.

Jukurien kotiotteluissa anniskelukatsomoiksi on määritelty muutama istumakatsomoiden lohko ja osia molempien päätyjen seisomapaikoista.

— Valtaosa hallin katsomoista on edelleen paikkoja, joilla alkoholia ei voi juoda, korostaa Jukurit HC Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Muotka.

Kesän aikana Ikioma-areenan nimellä sponsoriyhteyksissä kulkevaa Mikkelin jäähallia on muokattu uusiksi. Ainoa rakenteellinen muutos on ollut vanhojen pääsylippukioskien purkaminen, joten sisääntuloaula on avarampi.

— Ennakkolipun ostaneet kulkevat jatkossa sisään Saimaa-stadiumin kautta tai B-puolen sivuovista, Muotka opastaa.

Kotikannattajien päädyn ravintolatila on uusittu. Vanha tartan-pintainen lattia on vaihtunut laminaattiin ja 12 metriä pitkä tiski nopeuttaa asiakaspalvelua.

— Liigan puolesta meillä kävi palvelumuotoilija tarkistamassa hallia. Palautteessa oli, että halli näyttää hienolta sisään tullessa, mutta taso huononee kauempana ovesta, sanoo Muotka.

Yritysasiakkaiden klubitilat ovat siirtyyneet Saimaa-stadiumin yläkertaan, joten A-katsomoiden takana sijaitseva ravintolatila on kaikille avoinna.

— Ravintolassa on tarjolla buffetruokailu ennen otteluita. Lisäksi ravintolatiloissa pidetään myös otteluiden ennakko- ja jälkipelit, kertoo Muotka.

Jäähallista voi pelistä lähtiessä ostaa myös eväspussin ja kotimatkan juotavat.

Fanituotemyymälä siirtyy aulaan

Lapsia varten vanhan fanituotemyymälän tilalle on rakenteilla erityinen skidipiste. Fanituotemyymälä siirtyy sisääntuloaulaan.

— Teimme viime kauden jälkeen asiakastyytyväisyyskyselyn, jossa moni ei edes tiennyt, että hallilta löytyy fanituotteiden myynti, toteaa Muotka.

Lapsiperheitä varten on tarjolla myös Supercorner-perhelippu. Lapset voivat poiketa leikkimään Saimaa-stadiumin puolelle, mikäli he eivät malta koko ottelua katsomossa seurata.

Aitioiden lisäksi jäähallin A-käytävällä on kaksi kabinettitilaa. Niitä voivat varata käyttöön myös kaveriporukat, sillä yritysmyynti kohdistuu enemmän arki-iltojen peleihin.

— Arkipeleissä aitiot ovat loppuunvarattuja. Tuottoisin pelipäivä on perjantai, Muotka sanoo.

A-puolen terassi on erotettu seinällä omaksi tilakseen. Jatkossa se on osa jäähallin VIP-palveluita. Terassille on asennettu myös lämpölamput.

Yleisön kannalta yksi suuri muutos on se, että hallilla on siirrytään niin sanottuun lipulla kerran sisään -toimintamalliin. Tästä johtuen tupakoitsijoiden alueet on aidattu.

— Muussa tapauksessa joutuisimme tekemään uuden turvatarkastuksen jokaisella kerralla, kun joku poistuu hallista, selventää Muotka.

Ainoa poikkeus ovat Supercorner-perhelipun ostaneet.

— Lapset saavat ennen peliä rannekkeen, jolla he voivat käydä Supercornerissa, jos eivät malta katsoa koko peliä.

Jäähallin bussikuljetusten reitit ovat muuttuneet, ja jatkossa otteluihin pääsee bussilla myös Rokkalasta ja Tupalasta. Lisäksi Otavasta tuleva bussi käy myös keskustan kautta.

Lauantaisin bussit lähtevät hallilta puoli tuntia ottelun päättymisen jälkeen.

Savonlinja järjestää lisäksi muutamiin perjantaina ja lauantaina pelattaviin kotiotteluihin kuljetuksen ympäristökunnista. Busseja kulkee Jukurien kotiotteluihin Kangasniemeltä, Mäntyharjusta ja Rantasalmelta. Rantasalmen bussi poimii kyytiläisiä myös Juvalta.

— Kyydit järjestetään, jos niihin tehdään ennakkovarauksia, lisää Muotka.