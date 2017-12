Miika Roine jatkaa Jukureissa — Kapteeni ollut kovassa vireessä joulukuussa Kapteeni on joukkueen toiseksi paras pistemies. Jaakko Avikainen

Jukureiden kapteeni Miika Roine on solminut seuran kanssa ensi kauden kattavan jatkosopimuksen. Jukurit julkisti sopimuksen jouluaattona YouTube-kanavallaan.

Jyväskyläläislähtöinen Roine, 26, pelaa Mikkelissä nyt toista kauttaan. Hän on joukkueen toiseksi paras pistemies tehoilla 9+8=17 ja jakaa joukkueen maalipörssin kärkipaikan Zach Budishin kanssa yhdeksällä osumallaan.



Roine on ollut yksi merkittävimpiä pelaajia Jukureiden loppuvuodesta parantuneiden tulosten takana. Joulukuun seitsemässä ottelussa Roine on tehnyt kolme maalia ja syöttänyt kolme.



Viime kaudella Roine oli Jukureiden neljänneksi tehokkain pelaaja lukemilla 15+16=31.



Liigassa Roine on edustanut aiemmin JYPiä sekä Pelicansia.