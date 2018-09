Pieksämäkeläinen Veera Manninen ratsasti ensimmäistä kertaa 3-vuotiaana, ja se oli menoa — Kenttäratsastuksen 18-vuotias tulevaisuuden lupaus haluaa kehittyä vaarallisessa lajissa vieläkin paremmaksi

Pieksämäkeläisen Veera Mannisen laji on kenttäratsastus, joka on yksi maailman vaarallisimmista lajeista. 18-vuotias nuori nainen on lajinsa tulevaisuuden lupaus myös kansainvälisesti.