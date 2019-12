KalPa kiristi Jukurien umpisolmua

Vahvistettuaan viikko sitten valmentajan vaihtumisen ensi kaudeksi mikkeliläisseura on hävinnyt kolme jääkiekkoliigan otteluaan yhteismaalein 3–16.

Runsas viikko sitten perjantaina tappiollisen Tappara-pelin jälkeen Jukurien valmentaja Pekka Kangasalustan kommenttien rivien välistä oli luettavissa, ettei Kangasalusta jatka Jukurien peräsimessä jääkiekkoliigassa ensi kaudella.

Maanantaina Jukurit tiedotti nostavansa mikkeliläislegenda Marko Kauppisen A-nuorten komentajasta liigakäskyttäjäksi kaudeksi 2020–21.

En haluaisi uskoa, että tämä tilanne johtuu mitenkään tiedosta valmentajan vaihtumisesta. — Miika Roine

Uutisoinnin jälkeen Jukurit on hävinnyt kolme peräkkäistä ottelua yhteismaalein 3–16, kun lauantaina Kalevankankaalla todistettiin tylyä tappiota KalPalle 0–6 (0–3, 0–1, 0–2).

Kauppinen tulee saamaan komennon edustusjoukkueen penkin taakse vahvasti etuajassa, jos tappioita tulee edes pari lisää.

Aho sai tehdä tilaa Rajaniemelle

— Avauserässä meillä oli kaksi Axel Rindellin laukausta, joista toinen jäi blokkiin. Vaikka KalPa olisi pelannut ilman maalivahtia, olisi erä päättynyt 1–3, Kangasalusta hämmästeli.

Jukurien syöksykierteen uhriksi joutui kauden viidennen ottelun tililleen saanut maalivahti Juhana Aho, 26. Kolmessa aloittamassaan pelissä Aho oli torjunut pisteet Jukureille lukemin 7–2.

Kauden maatilinsä tuplannut KalPan unkarilaissentteri Balász Sebok nikkaroi jo varttitunnissa tehopisteet 2+1. Sebok viimeisteli läpiajosta ja maalinedustan irtokiekosta juuri vieraiden ylivoiman päätyttyä. Mietittävää Aholle tuli korkeintaan Kai Kantolan viimeistelemästä KalPan kolmannesta maalista.

Sami Rajaniemi lähetettiin kaukaloon Ahon tilalle kolmannen takaiskumaalin jälkeen.

Ote katosi kymmenessä päivässä

Sebok kokosi yhden liigaottelun ennätyspisteikseen 2+2. Myös vieraiden laitahyökkääjä Tuomas Vartiainen (2+0) tuplasi kauden maalitilinsä.

— Kymmenen päivää sitten Helsingissä pelasimme mallikkaan ottelun ja voitimme (3–1). Eihän se peli ole voinut minnekään hävitä, ihmetteli Jukurien kapteeni Miika Roine.

Jukurien kannalta jokseenkin pelin ainoa ilonaihe oli Ville Hyvärisen, Samuli Piipposen ja Roineen taistelu toisessa erässä kolmen miehen alivoimalla. KalPan ykkösylivoiman laukaukset Miikka Pitkäsen johdolla tömähtelivät kolmikon blokkeihin puolentoista minuutin ajan.

Roine on ollut harvoja valopilkkuja Jukureissa viime aikoina. Roineen seitsemän viime pelin pörssisaldo on 2+2, mutta plusmiinuslukema –5 (0–5) on linjassa joukkueen suoritusten kanssa.

— Jokaisen on nyt vain keskusteltava itsensä kanssa, koska tämä homma lähtee yksilöistä. Mitään yhteispeliä ei ole olemassa ilman yksilöiden onnistumista, Roine pohdiskeli.

Jäähyjä aivan liikaa

Mihin tämä peli kaatui?

— Menihän se eka erä 0–3, mutta tulimme toiseen erään hyvin. Sitten alkoi tulla jäähyjä, aivan liikaa. En haluaisi uskoa, että tämä tilanne kuitenkaan johtuu mitenkään tiedosta valmentajan vaihtumisesta.

KalPa rankaisi Jukurien toisen erän kolmannesta jäähystä Vartiaisen naulattua pelin ylivoimamaalilla lukemiin 0–4. Päätöserä oli muodollisuus.

Pelin päätteeksi Jukurien DJ Harri Kukkola kunnioitti vieraita tyylikkäästi soittamalla Esa Pakarisen kappaletta Lentävä kalakukko.

Näin pelattiin

1.erä: 5.41 Balázs Sebok (Kai Kantola, Juuso Könönen) 0–1, 11.49, Sebok (Kim Nousiainen) 0–2, 13.24 Kantola (Sebok) 0–3.

Jäähyt: 9.44 Janne Ritamäki J 2 min, 15.03 Vadim Pereskokov J 2 min.

2. erä: 37.11 Tuomas Vartiainen (Tommi Jokinen, Sebok) 0–4 yv.

Jäähyt: 28.42 Antti Jaatinen J 2 (Kristian Tanus) +10 min, 29.22 Ritamäki J 2 min, 25.52 Joonas Kalliola J 2 min..

3. erä: 50.04 Vartiainen (Janne Keränen) 0–5, 59.23 Keränen (Matti Järvinen) 0–6.

Jäähyt: 54.28 Vartiainen K 2 min, 56.13, Jussi Timonen K 2 min.

Jäähyt yhteensä: Jukurit 5x2 min + 1x10 min=20 min, KalPa 2x2 min=4 min.

Maalivahtien torjunnat: Juhana Aho 5+0+0=5 (vaihto 13.24), Sami Rajaniemi Jukurit 3+7+3=13, Eero Kilpeläinen KalPa 1+5+6=12.

Erotuomarit: Jari Leppäalho, Jari Suorsa (Pasi Nieminen, Jussi Välisaari).

Yleisöä: 2 823.