MiNMKY palaa miesten sarjapeleihin II divisioonassa — "Pelamme koripalloa rakkaudesta lajiin ja nautimme voittamisesta"

Mikkelin NMKY:ssa on myös ulkomaalaispelaajia. Joukkueeseen löytyi uusia pelaajia ammattikorkeakoulusta.

Mikkelin NMKY:n joukkue palaa sarjapeleihin vuoden tauon jälkeen. Toissa kauteen verrattuna joukkue on uudistunut reilusti ja pelaajarinki on leveä, sillä sarjaan lähtevä ryhmä on laajuudeltaan 19 pelaajaa.

Lisäksi joukkueen taustatyöt on jaettu kolmen pelaajan kesken, joten yhden työtaakka ei kasva liian suureksi.

Pelamme koripalloa rakkaudesta lajiin ja nautimme voittamisesta. — Henri Hokka

— Uusia kasvoja on todella paljon, mutta seuran omia kasvatteja ehkä vähemmän. Joukkueessa on uusia Mikkeliin tulijoita, Henri Hokka MiNMKY:sta kertoo.

Hokka korostaa, että koripallotoiminta ei ollut viime talvenakaan pysähdyksissä.

— Sarjapeleihin ei vain saatu tarvittavaa määrää pelaajia. Junioritoiminta seuralla rullaa hyvin. Valmensin itse viime kauden ajan A- ja B-nuorten porukkaa, missä oli kymmenkunta kaveria, sanoo Hokka.

Uusia pelaajia MiNMKY sai rekrytoitua mainostamalla seuraa Facebookin opiskelijaryhmissä ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.

— Tiesimme, että meillä on tarve uusille pelaajille. Yhteydenottoja tulikin todella mukavasti ja vähän katsoimme, kenet voimme ottaa mukaan, Hokka taustoittaa.

Ulkomaalaisväriä mukaan

Ammattikorkeakoulusta mukaan liittyi myös vaihto-opiskelijoita, joista tosin osaa ei sarjapeleissä nähdä. Ulkomaalaisväriä tuo myös Mikkelissä asuva yhdysvaltalainen Ian Brennan.

Suurten koripallomaiden kasvatit tuovat uusia vaikutteita mikkeliläiseen koripalloon.

— Suurin ero on fyysisyys. Ulkomaalaiset pelaajat käyttävät kroppaa aivan eri tavalla ja se ajaa meitäkin fyysisemmäksi. Näkemystä ja erilaisia harjoitteita tulee paljon, sanoo Hokka.

Vaihto-opiskelijoiden koripallotausta on lukioajalta, jonka jälkeen lajiharrastus on alkanut uudelleen MiNMKY:ssa. Kansainvälisyys näkyy siinäkin, että harjoituksissa käytetään paljon myös englantia.

Tiukka talvi edessä

Kauden alkuun on vielä muutama viikko aikaa, sillä kaakkoisen Suomen alueen II divisioonan pelin pyörähtävät käyntiin lokakuun loppupuoliskolla. Hokka odottaa sarjasta kovatasoista.

— Sen perusteella, mitä olen kuullut, tulee erittäin kova sarja. Mutta se vain motivoi meitä.

— Talvesta tulee varmasti tiukka, mutta olemme valmistautuneet tähän kauteen hyvin, paremmin kuin toissa kauteen. Joukkueena olemme harjoitelleet yhdessä jo kuukauden verran, jatkaa Hokka.

Sarja-avaus on kotisalissa 21. lokakuuta. Vastaan saapuu äänekoskelainen Koiviston Kipinä.

— Koiviston Kipinän joukkue on höystetty parilla liigapelaajallakin. Karhulan Veikot ja Joensuun Kataja ovat varmasti myös kovia porukoita, Hokka ennakoi.

Erityisiä sijoitustavoitteita ensi talveksi MiNMKY ei ole asettanut.

— Haluamme voittaa mahdollisimman monta ottelua. Pelamme koripalloa rakkaudesta lajiin ja nautimme voittamisesta, tiivistää Hokka.

Mikkelin NMKY kaudella 2018—2019

Pelaajat: Henri Hokka, Niko Kaikkonen, Timo Piskonen, Rasmus Siitari, Mikko Mutanen, Vili Mäkelä, Ian Brennan (USA), Iiro Putkonen, Toni Pohjatalo, Riku Romppanen, Jose Mattola, Janne Sajaniemi (kapt), Olli Torkkeli, Markus Ylä-Oijala, Stefano Cancelli (ITA), Teemu Romo, Vili Dufva, Ville Natunen.

Pelaa Koripalloliiton Kaakkoisen alueen II Divisioonassa.

Kotisali on Mikkelin lyseo.

II Divisioonassa pelaavat kotkalainen Karhulan Veikot, Joensuun Kataja/2, Lahden Koripalloilijat, Namika Lappeenranta kahdella joukkueella ja äänekoskelainen Koiviston Kipinä.Kausi alkaa lauantaina 21. lokakuuta kotiottelulla Kipinää vastaan.