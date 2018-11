MP jatkaa panostustaan juniorivalmennukseen — seuralla on ammattitaitoiset tekijät joka ikäluokassa

Mikkelin Palloilijat tehostaa junioritoimintaansa ja tekee lisäpanostuksia, jotka tukevat seuran pitkän aikavälin suunnitelmaa.

Matti Kuitunen keskittyy jatkossa pelkästään seuran pelaajakehityspäällikön toimeen. Hänen avaintehtävänä on seuran pelaajakehitys. Kuitunen kantaa kokonaisvastuun pelaajapolun toiminnosta B-junioreihin saakka. Kuitunen auttaa ja tukee myös valmentajia sekä harjoitustapahtumissa että sisäisen valmentajakoulutuksessa.

— Nyt meidän valmennuksen rakenne näyttää hyvältä ja meillä on ammattitaitoiset tekijät joka ikäluokassa. Suurimmalla osalla valmentajista on MP-pelaajatausta ja tämä antaa hyvät pohjat tekemiseen, sanoo Kuitunen MP:n tiedotteessa.

— Teemme rakennustyötä maltilla ja harkiten.

Mari Kokkonen hyppää poikapuolelle

PU-62:ssa sekä jalkapallon tyttöalue- ja maajoukkueissa hyvää työtä tehnyt Mari Kokkonen toimii jatkossa B-junioreiden päävalmentajana.

— Mari tuo ulkopuolista näkemystä meidän toimintaamme ja hänellä on loistavaa kokemusta tyttöpuolelta aina maajoukkueista asti. Nyt hän saa varmasti uusia haasteita, kun hyppää mukaan poikapuolelle, ennakoi Kuitunen.

Ozeias Gracianolla monta roolia



Viimeiset kolme kautta edustusjoukkueen puolustuksessa pelannut ja viime kaudella C15 -junioreiden päävalmentajana ollut Ozeias Graciano on uusi A -nuorten päävalmentaja.

Lisäksi hän vaikuttaa junioripuolella akatemia- ja lisäryhmävalmentajana.

Juniorivalmennuksen ohella hän toimii myös edustusjoukkueen valmennusryhmässä päävalmentaja Janne Wilkmanin apuna osallistuen muun muassa aamuharjoitusten vetämiseen sekä yksilövalmennukseen.

— Loimme viime kaudella toimivan mallin, jossa A -nuorten päävalmentaja on osa edustusjoukkueen valmennustiimiä ja olimme tyytyväisiä tähän ratkaisuun. Ossi on tehnyt jo pelaamisensa ohella hienoa työtä juniorivalmennuksessa. Hän on todella motivoitunut itsensä kehittämisessä ja tuntee junioripelaajat, joten hän oli luonteva ratkaisu tähän rooliin, kertoo Wilkman.

Mika Pasasesta junioripäällikkö

Kaksi vuotta hankekoordinaattorina ”Hyvää seuraa” -hanketta vetänyt Mika Pasanen aloittaa marraskuun alussa MP:n junioripäällikkönä. UEFA B-kurssille suuntaava Pasanen on lisäksi ikäluokkavastaava F9–E11-junioreissa sekä E11-junioreiden päävalmentaja.

— Mika on käynyt läpi kaikki seuran junioriluokat ja pelannut edustusjoukkueessakin. Hän on ollut pari vuotta jokapäiväisessä toiminnassa mukana, joten toimintaympäristö on hänelle todella tuttu ja lisäksi opettajatausta on hyväksi.

— Seurassa on tarkoitus satsata pienempään päähän ja tässä Mika sekä Kurjen Kimmo (nappulapäällikkö, HIPPO-Naperofutis-F8) ovat isossa roolissa, sanoo Kuitunen.