Huuhkajissa rento tunnelma — Tim Sparv: saatamme tehdä tyhmiä asioita pelin jälkeen, jos voitamme

Suomen jalkapallomaajoukkueen tiedotustilaisuudessa Helsingin legendaarisessa hotelli Kalastajatorpassa tunnelma on rento, kun pelaajat astuvat median eteen. Vaikka edessä on Suomen jalkapallon historian kenties tärkein maaottelu, on joukkueessa pyritty tekemään asiat kuten ennenkin.

— Ihan normaali fiilis, on vaan oltava valmiina, vakuuttaa keskikenttäpelaaja Glen Kamara.

Voitot eivät tule lupaamalla, vaan tekemällä. — Markku Kanerva

— Olemme tehneet samoja asioita kuin aikaisemmin. Harjoituksissa on ollut hyvä virinä, sanoo kapteeni Tim Sparv.

Ei mitään ekstraa

Sama tunnelma jatkuu myöhemmin Töölön jalkapallostadionin uumenissa, kun Huuhkajat-luotsi Markku Kanerva saapuu runsaslukuisen median eteen. Suuren ottelun edellä päävalmentajan olemuksesta ei saata aistia minkäänlaista epävarmuutta.

— En halunnut tähän mitään ekstraa. Olemme todenneet rutiinit toimiviksi. Tottakai kaikenlaista säpinää on ollut, mutta se on pelkästään hyvä asia, ”Rive” lausuu.

— Jos pääsemme samanlaisille maalipaikoille kuin vierasottelussa, uskon että saamme silloin hyvän tuloksemme, Kanerva sanoo.

Ei ottelun merkitystä silti voi olla miettimättä kukaan, pelaajatkaan. Sparv kertoi, että maajoukkue on ollut aina iso osa hänen identiteettiään.

— Saatamme tehdä tyhmiä asioita pelin jälkeen, jos voitamme. Tämä on yksi urani isoimmista otteluista ja kisapaikka olisi oman peliurani kruunu.

— Olen yrittänyt olla miettimättä asiaa. Mutta ei sitä voi sulkea mielestään, myöntää Kanerva.

Itseluottamus on kunnossa

Muun muassa Teemu Pukki lupasi suoraan mediatilaisuudessa, että Suomi voittaa ottelun.

— Se kertoo siitä, että pelaajien itseluottamus on kunnossa. Mutta voitot eivät tule lupaamalla, vaan tekemällä. Meidän on oltava tehokkaita. Emme saa olla ylilatautuneita, ettei tule virheitä tai tarpeettomia kortteja. Turhautua ei saa, linjaa Kanerva.

Liechtensteinin lähestymistapa otteluun lienee vahvan puolustusvoittoinen, joten pallonhallinta jää Huuhkajille. Kanerva korostaa, että Suomen pelissä on oltava maltti.

— Toivon, että Liechtenstein lähtisi otteluun pelaamaan, mutta voi olla, että pakotamme heidät vetäytymään alas. Liechtenstein on vaarallinen vastaiskujoukkue, joten emme saa hyökätä niin, että kenttätasapaino heiluu. Kaksinkamppailuissa on oltava aggressiivisia ja on oltava ahnaita voittamaan pallo takaisin, jos se menetetään.

Suomen kokoonpanossa mietittävää

Huuhkajien kokoonpanoa on jouduttu parsimaan ottelun alla, mutta torstaina kapteeni Sparv kertoi olevansa pelikunnossa. Keskikentän tasapainottavana pelaajana Sparv on tärkeä osa Kanervan palapeliä.

— Pohje on kunnossa ja olen harjoitellut joukkueen mukana. Pelituntumasta on tietysti puutetta, edellisestä pelistä on pitkän aikaa. Tärkeintä on, että kentälle mennessä on hyvä fiilis, Sparv sanoi medialle.

Kanerva ei vielä torstaina ottanut kantaa tarkkoihin pelaajavalintoihin. Loukkaantumistilanne ei kuitenkaan ole ideaali, hän myöntää. Suomella on mietittävänään muun muassa laitapuolustajien tilanne. Jukka Raitala lienee avauksessa toinen, mutta toinen laita selvinnee vasta kun kokoonpanot julkaistaan.

Arajuuri palaa topparin tontille

Paulus Arajuuri pelasi viime viikolla jo seurajoukkueessaan, mikä tietää sitä että Joona Toivio saa tutun toppariparin rinnalleen.

— Joukkueelle on tottakai iso merkitys, että yksi johtavista pelaajista palaa takaisin joukkueeseen, mutta Armenia-pelissä näytimme, että kokoonpanossa on myös leveyttä, Allsvenskanin Häckenin luottomies juttelee.

Toiviolle Töölön stadion on tuttu paikka, sillä hän on HJK:n kasvatti. Kisapaikka on siis tarjolla vanhalla kotiareenalla.

— Hyvät tunnelmat. Hyvä, että viimein päästään pelaamaan. Meidän on pelattava niin, että saamme eliminoitua vastustajan heikkoudet. Kaikki on tähän peliin tehty samalla tavalla kuin aikaisemminkin, Toivio korostaa.

Suomi—Liechtenstein Töölön jalkapallostadionilla kello 19. Nelonen ja Viafree näyttävät ottelun veloituksetta. Lisäksi ottelu on nähtävissä Viasatin kanavapalveluissa.