Tehokkaasti kauden kahdessa ensimmäisessä ottelussa esiintynyt Mika Partanen on yhä sivussa Jukurien kokoonpanosta.

Jukurien ja Jypin edellinen kohtaaminen Jyväskylän Hippoksella oli Jukurien näytös. Tiukasti puolustanut vierailija sai nimekkään Jypin näyttämään todella heikolta.

— Siellä tiedetään nyt, kuinka hyvin me osaamme pelata. Jypillä on kova revanssin halu, luonnehtii Jukurien hyökkääjä Julius Vähätalo.

Erityisen vaarallisena aseena Vähätalo pitää Jypin ylivoimaa, jota kokeneet hyökkääjät Jarkko Immosen johdolla pyörittävät.

— Jypillä on ylivoimalla paljon erikoisosaamista. Pitää katsoa se tarkasti läpi, mutta helpommalla me selviämme, kun emme ota turhia jäähyjä, linjaa Vähätalo.

Jyp on sitten viime kohtaamisen vahvistunut sentteri Julius Nättisellä, joka ei mahtunut Anaheim Ducksin NHL-kokoonpanoon ja palasi Suomeen. Nättinen, 21, on pelannut kolme edelliskautta Pohjois-Amerikassa.

Vähätalo kuuluu alkukauden onnistujiin. Edellisessä ottelussa HPK:ta vastaan hän vietti kahden maalin iltaa.

— Kesällä treenattiin kovaa. Se tuntuu hyvältä kropassa ja on ollut hyvä vireystila pelata. Se merkitsee tottakai, että on saanut enemmän vastuuta.

Pääosan syyskaudesta Vähätalo on muodostanut hyökkäysketjun Jesper Piitulaisen ja Janne Tavin kanssa.

— Kaksi taitavaa ja nopeaa pelaajaa on laidoilla. Itse isompana pelaajana koetan pelata enemmän kulmissa ja maalinedustalla, ja sentterillä on enemmän puolustusvastuuta.

Jukurit on aloittanut kauden hyvin ja majailee tällä hetkellä liigassa yhdeksännellä sijalla. Ensimmäinen kotivoitto on kuitenkin yhä hakusessa, sillä neljästä kotipelistä kolme on mennyt jatkoajalle ja niistä yhtäkään Jukurit ei ole saanut itselleen käännettyä.

Kotijoukkueen kokoonpanosta on yhä sivussa tehohyökkäähä Mika Partanen. Maalivahdeista torjuntavuorossa on Sami Rajaniemi.

Kokoonpanot illan otteluun

Jukurit

#20 Janne Tavi - #88 Julius Vähätalo - #54 Jesper Piitulainen

#6 Aleksi Salonen - #52 Valtteri Hietanen

#16 Teemu Henritius - #23 Turo Asplund - #9 Miika Roine

#4 Teemu Suhonen - #7 Samuli Piipponen

#15 Ville Leskinen - #61 Markku Flinck - #33 Janne Ritamäki

#5 Ville Hyvärinen - #8 Mikko Kokkonen

#25 Joonas Kalliola - #28 Henri Nikkanen - #19 Nestori Lähde

7. puolustaja: #96 Jimi Jalonen

#30 Sami Rajaniemi

(#35 Juhana Aho)

Jyp

#12 Jani Tuppurainen - #26 Jarkko Immonen - #32 Jerry Turkulainen

#7 Mikko Kalteva - #3 Anttoni Honka

#8 David Tomasek - #33 Julius Nättinen - #23 Ossi Louhivaara

#91 Mikko Kuukka - #5 Juuso Vainio

#40 Micke Saari - #15 Juha-Pekka Hytönen - #11 Eric Perrin

#37 Ossi Ikonen - #36 Roni Allén

#55 Janne Kolehmainen - #28 Miika Lahti - #57 Markus Jokinen

7. puolustaja: #16 Jaakko Jokinen

#83 Joona Voutilainen

(#41 Eetu Laurikainen)