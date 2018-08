Aada Korhonen on lahjakkuus ja oma persoonansa — Hän nousi luistimille jo kahden ja puolen vuoden iässä

Mikkelin Luistelijoiden Aada Korhonen, 10, harjoittelee kuudesti viikossa ja aloitti taitoluistelun harjoittelun jo nelivuotiaana.

Numerot voivat kuulostaa karulta, mutta taitoluistelu on laji, jossa omien taitojen kehittäminen kohti huippua on aloitettava varhain. Korhosen tie kohti huippua on edennyt jo Suomen Taitoluisteluliiton Talent-ryhmään, jota voi pitää ensimmäisenä askeleena kohti maajoukkue-edustuksia.