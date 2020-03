Viikonloppuna SM-liigassa kaksi voittoa ottaneen Jukurien tehtävät eivät ainakaan helpotu, kun Oulun Kärpät saapuu Kalevankankaalle. Toisaalta lähtökohdatkin ovat aivan toisenlaiset kuin viikko sitten.

Jukurit pääsee haastamaan sarjakärkeä allaan kaksi voittoa. Varsinkin IFK-ottelun kääntäminen tappioasemasta voitoksi lauantaina oli Jukureilta

– Erittäin positiivinen meno oli harjoituksissa. Tulokset antavat sen, se on päivänselvää. Miten saamme fokuksen peleihin ja pysymään, se on valmennuksen ja yksilöiden vastuulla edelleen, ruotii Jukurien päävalmentaja Marko Kauppinen.

Kärpät vahvisti vielä entuudestaan vahvaa hyökkäysosastoaan liigan siirtorajalla, kun Juhamatti Aaltonen palasi kasvattajaseuransa riveihin Pelicansista.

– Heidän hyökkäyspäänsä on sarjan nimekkäin. Puolustuksessa on kuitenkin vähän ongelmia ja loukkaantumisia, ja se on meidän paikkamme iskeä. Heidän puolustuksensa on laitettava puntariin, Kauppinen ennakoi.

Kärppien kokoonpanosta lauantain ottelukierroksella puuttuivat runkopuolustajat Shaun Heshka ja Jakub Krejcik.

Jukurien kokoonpanosta puuttuu tiistain ottelussa kapteeni Miika Roine. Roine on mahdollisesti pelikunnossa loppuviikon otteluissa. Jukurit kohtaa torstaina Tampereella Tapparan ja saa perjantaina vieraakseen Jypin.

Ei paineita

Jukureilla ei ole loppukauden kuudessa pelissä juurikaan paineita. Piste-ero sijalla 13. olevaan Lahden Pelicansiin on neljä, joten hyvin onnistuessaan Jukurit voi nousta sarjataulukossa vielä yhden pykälän.

– Hävittävää meillä ei ole yhdessäkään pelissä, joten voimme lähteä rennosti mittaamaan itseämme, linjaa Kauppinen.

Jukurien puolustuspeli on ollut tiivistä jo hyvän aikaa. Joukkueen alivoimapeli on myös toiminut hyvin, mistä osoituksena viimeisen kymmenen pelin alivoimaprosentti on 86,21.

– Juuso Hahl on alivoimaa työstänyt ja se on ollut viime aikoina kulmakivemme. Toki Kärppiä vastaan meidän on pysyttävä pois jäähyaitiosta, sanoo Kauppinen.

Jukurien A-nuorilla on keskiviikkona edessään jo eräänlainen pudotuspeliottelu, kun Jyp saapuu Mikkeliin. Jukurit pitää hallussaan nuorten SM-liigan viimeistä pudotuspelipaikkaa pisteen erolla jyväskyläläisiin.

Mikäli Jukurit A-nuorten pudotuspeleihin etenee, pelataan ensimmäisen kierroksen ottelut perjantaina ja lauantaina. Jukurien on mietittävä tarkoin, miten nuoria puolustajia peluutetaan.

– Nuoria puolustajia pyritään kierrättämään viikon peleissä, ettei kenellekään tulisi niin, että pelejä on tiistaista lauantaihin, Kauppinen sanoo.

Kokoonpanot illan otteluun

Jukurit

#10 Martins Dzierkals - #16 Teemu Henritius - #54 Jesper Piitulainen

#7 Samuli Piipponen - #8 Mikko Kokkonen

#15 Ville Leskinen - #88 Julius Vähätalo - #33 Janne Ritamäki

#91 Mikko Kuukka - #52 Samuel Kemppainen

#25 Joonas Kalliola - #28 Henri Nikkanen - #18 Heikki Huttunen

#79 Jakub Galvas - #43 Antti Jaatinen

#27 Mika Partanen - #14 Valtteri Hotakainen - #67 Julius Rantaeskola

7. puolustaja: #5 Ville Hyvärinen

#35 Juhana Aho

(#30 Sami Rajaniemi)

Kärpät

#17 Mika Pyörälä - #91 Juho Lammikko - #9 Jesse Puljujärvi

#4 Joona Huttula - #28 Mikko Niemelä

#13 Julius Junttila - #19 Michal Kristof - #50 Juhamatti Aaltonen

#43 Miihkali Teppo - #71 Ludwig Byström

#36 Jussi Jokinen - #20 Janne Pesonen - #18 Sami Anttila

#5 Lasse Kukkonen - #7 Topi Niemelä

#41 Jari Sailio - #27 Miska Humaloja - #21 Otto Karvinen

7. puolustaja: #37 Aleksi Mäkelä

#42 Patrik Rybar

(#30 Justus Annunen)