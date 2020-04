Jukurien yt:t päätökseen: pelaajiston palkkoja leikataan, muu henkilöstö valmennus mukaan lukien lomautetaan kymmeneksi viikoksi

Jääkiekon SM-liigassa pelaava Mikkelin Jukurit on saanut yt-neuvottelunsa päätökseen. Neuvottelujen lopputuloksena seura lomauttaa henkilökuntaansa valmennus mukaan luettuna ja leikkaa pelaajien palkkoja.

Jukurit on joutunut muiden liigaseurojen tavoin sopeutumaan koronaviruspandemian tuomiin taloudellisiin muutoksiin.

Jukurien toimisto-, valmennus- ja huoltohenkilöstö on lomautettuna kymmenen viikon ajan. Lomautukset toteuteaan Jukurien tiedotteen mukaan siten, että seuran perustoiminnot pysyvät käynnissä.

– Tilanne on ollut meille kaikille yllättävä ja vaikea, eikä helppoja vaihtoehtoja ollut tarjolla. Hienoa kuitenkin, että pystyimme löytämään yhdessä neuvotellen ratkaisut, Jukurit HC Oy:n toimitusjohtaja Jukka Toivakka toteaa tiedotteessa.

Neuvotteluissa haettujen säästöjen vuoksi Jukurit Shop sulkee ovensa Stellassa kesän ajaksi ja avautuu elokuussa. Seuran fanituotemyynti tapahtuu kesän ajan verkkokaupassa.

Palkkaleikkaukset kesän aikana

Jukurien pelaajiston palkkaleikkaukset toteutetaan kesän 2020 aikana. Leikkaukset koskevat vain seurassa ensi kaudella pelaavia pelaajia, joten 30. huhtikuuta päättyviin sopimuksiin ei tule muutosta.

Pelaajat ja seura hakivat ratkaisua pidempään kuin lain vaatima vähimmäisaika on. Jukurien pelaajia neuvotteluissa edusti Jesper Piitulainen.

– Neuvottelut eivät tietenkään olleet helpot, mutta olemme tyytyväisiä, että pääsimme sopuun ja vältimme lomautukset. Se olisi ollut kuitenkin lopulta huonoin vaihtoehto kaikkien kannalta. Nyt voimme kaikki keskittyä tulevaan kauteen ja valmistautua siihen niin hyvin kuin näissä olosuhteissa on mahdollista, Piitulainen sanoo tiedotteessa.

Kahden ulkomaalaispelaajan kanssa Jukurit vielä käy läpi säästöjen toteutustapaa. Lisäksi seuran pienemmät palkkaryhmät jäävät leikkausten ulkopuolelle.

Jukurien pelaajat valmistautuvat tällä hetkellä kauteen omia harjoitusohjelmia noudattaen yksilöharjoitteluna. Osa harjoittelee Jukurien tarjoamissa tiloissa. Lomautukset hoidetaan Jukurien mukaan niin, että joukkueella on aina valmentaja tukenaan ja myös pelaajien tukipalvelut toimivat.

Säästöt turvaavat seuran toiminnan

Jukka Toivakan mukaan neuvotteluissa haetuilla säästöillä turvataan seuran toimintamahdollisuudet, mikäli kausikortti- ja kumppanuusmyynti etenevät odotetusti ja liigakausi 2020–2021 pääsee alkamaan jokseenkin normaalissa aikataulussa.

– Ratkaisu on hyvin saman kaltainen kuin muutkin seurat ovat tehneet. Lomautukset etenevät vuorotellen siten, että urheilun ja kaupallisen puolen henkilöstöä on aina paikalla, Toivakka sanoo Länsi-Savolle.

Jukurit on järjestänyt aiemmin keväällä erilaisia markkinointikampanjoja seuran toiminnan tueksi.

– Kiitämme yhteisöltä saamastamme tuesta jo tässä vaiheessa. On ilman muuta selvää, että kovasti töitä on edelleen tehtävänä. Teemme kaikkemme sen eteen, että mikkeliläisille ja eteläsavolaisille tärkeä yhteisö on entistä vahvempi näiden aikojen jälkeen, Toivakka lausuu tiedotteessa.

Kompensointi mahdollista, uusia sopimuksia ei tehdä

Jukurit kertoo tiedotteessaan olevansa sitoutunut kompensoimaan säästötoimenpiteistä tulevia ansionmenetyksiä, mikäli tietyt kriteerit täyttyvät.

– Seuralla on erilaisia bonusjärjestelmiä, kun tiettyjä tavoitteita saavutetaan, Toivakka kertoo puhelimitse.

Eli onko kyse esimerkiksi playoff-bonuksesta?

– Esimerkiksi. Bonuksia on sekä pelillisissä että taloudellisissa tavoitteissa, Toivakka sanoo.

Jukurien ensi kauden joukkueen rakentamiseen säästötoimet eivät muutoin vaikuta. Toivakan mukaan seura ei tee juuri nyt uusia pelaajasopimuksia, ja toisaalta ensi kauden joukkue on lähes valmis.

– Pelaajamarkkinat ovat käytännössä seis. Meillä on joukkue lähes koossa ja muutama julkaisematon sopimus, mutta niiden julkaisuajankohta voi mennä kesäänkin, Toivakka toteaa.

Juttua muokattu 22.4.2020 klo 17.43: lisätty Jukka Toivakan kommentti kompensoinnista ja pelaajasopimuksista.