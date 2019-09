MP oli askeleen Pepoa edellä — Sinipaidat edelleen ilman tappiota Kakkosessa

Mikkelin Palloilijat kasvatti etumatkaansa jalkapallon Kakkosessa lappeenrantalaisen Pepon kustannuksella. Mikkeliläiset eivät hätkähtäneet Pepon salama-alkua, vaan karkasivat voittoon toisen jaksolla 3—1 (1—1)-lukemin.

MP:n valmentaja Janne WIlkman on tyytyväinen joukkueensa tekemiseen.

Kovaa tulivat vastaan ja hyökkäyskolmikko piti puolustuslinjaa kiireisenä. — Janne Wilkman

— Se, mitä joka jätkä tekee kentällä joukkueen eteen, on tosi hyvällä tasolla. Siellä Deniskin on omassa boksissa liukumassa. Valmentajana voin olla tosi tyytyväinen siitä, minkälainen ilme joukkueella on.

Ottelu sai sähäkän alun, kun tuomari katsoi Antti-Ville Räisäsen kaataneen Pepon Paul Obin rangaistusalueella aivan ottelun alkuminuuteilla. Obi viimeisteli varmasti pilkulta ja vei lappeenrantalaiset 0—1-johtoon.

MP:n kuittasi johdon vain pari minuuttia myöhemmin, kun kulmatilanteessa vapaaksi jätetty Vincent Bikana puski pallon lappeenrantalaismaaliin.

— Tasoitusmaali oli merkityksellinen, ilman sitä ottelusta olisi voinut tulla haastava peli meille, totesi MP:n Wilkman.

Lähempänä johtomaalia oli MP, josta sekä Denis että Janne Kuhmonen pääsivät hyviin maalipaikkoihin.

MP iski toisella jaksolla

MP:n vuoro oli iskeä toisen jakson alkuun. Pepon puolustus ei saanut purettua irtopalloa, ja Janne Kuhmonen pamautti vetonsa vastustamattomasti maaliin.

Pepo sai pallon Jesse Huhtalan toimesta kertaalleen ylärimaan, mutta MP:n johto piti. Ottelu ratkesi lopulta, kun MP onnistui jälleen kulmapotkusta, tällä kertaa pallon puski maaliin Denis.

— Meidän perisynti useissa peleissä on ollut se, että puolustetaan heikosti ja sitä kautta vastustaja tekee helposti maalit. Täytyy kuitenkin myöntää, että kokonaisuudessa MP oli askeleen verran edellä meitä, totesi Pepon valmentaja Mika Heino ottelun jälkeen.

Pepo pääsi puhkomaan hyvin MP:n puolustuslinjaa ja piti mikkeliläisiä kiireisenä pitkin iltaa. Sitä ei kuitenkaan palkittu maalien muodossa. Wilkman totesi ottelun jälkeen, että Pepo parempi ryhmä mitä sarjasijoitus antaa ymmärtää.

— Kovaa tulivat vastaan ja hyökkäyskolmikko piti puolustuslinjaa kiireisenä. Siellä on paljon laatua ja tekivät meille pelin puolustuspäässä vaikeaksi.

Voittomaalin tehnyt Janne Kuhmonen myönsi ottelun jälkeen, että peli näyttää tällä hetkellä hyvältä.

— Pelejä on vielä jäljellä, niin mitään ei ole vielä saavutettu, mutta tosi tärkeä voitto taas tänään.

— Meillä on hyökkäyspäässä hyvä kemia, tiedetään miten jätkät liikkuu ja löydetään hyvin toisemme ja sitä kautta on saatu maalipaikkoja tosi paljon.