Suunnistaja Topias Ahola haluaa maailman huipulle — Tulevat kolme vuotta näyttävät, mihin kyvyt riittävät

Suunnistuksen maailmancup jatkuu kolmella osakilpailulla Sveitsin Baselissa ensi viikonloppuna. Perjantaina suunnistetaan keskimatkan maastokilpailu. Lauantaina on vuorossa uutena kilpailumuotona pudotussprintti ja sunnuntaina on normaali sprinttikilpailu.

Pudotussprintin periaate on saman tyyppinen kuin hiihdon sprinttikilpailussa. Aamulla karsitaan 36 kilpailijaa kuuteen erävaiheen kilpailuun. Erävaihe toteutetaan kuuden kilpailijan yhteislähtökilpailuna, josta kolme parasta pääsee jatkoon. Välieriä on kolme, josta kaksi parasta pääsee finaaliin. Finaalissa on siten mukana kuusi parasta, eli parhaimmillaan kilpailijalle tulee neljä starttia päivän aikana.

Jotta kilpailu ei olisi peesaamista ja toisten kyttäämistä, on radoille rakennettu hajonnat, jolla pakotetaan kukin kilpailija omaan suoritukseen.

Navin Topias Ahola lunasti kisalippunsa Sveitsiin hyvin menneen Jyväskylän näyttökilpailun perusteella. Maanantaina hänet nimettiin myös maailmancupin päätöskilpailuin Kiinaan lokakuun 26.–29. päivä.

— Kausi on mennyt aika heikosti tähän mennessä, kun lääketieteellisen pääsykokeisiin valmistautuminen vei aikaa ja huippukunto jäi alkukesästä saavuttamatta. Juoksusta on yksinkertaisesti loppuneet vaihteet kesken, kertaa Ahola alkukauttaan.

Sveitsissä tärkeintä saada kisakokemusta

Opiskelupaikan Kuopiosta saatuaan Ahola on pystynyt palaamaan normaaliin harjoittelurytmiin.

— Viimeisen kuukauden aikana päässyt hyvin normaaliin harjoitteluun kiinni ja saanut tilanteen lähes normalisoitua. Sveitsin kisoista minulle on tärkeintä saada kisakokemusta ja saada tilannekatsaus ensi vuoden MM-kisoja varten, jotta tiedän paremmin, miten jatkossa harjoittelen, pohtii Ahola.

Noin kolmen vuoden sisällä odotan jo saavuttavani oman limiittini. — Topias Ahola

Ahola on tiedostanut omat vahvuutensa ja heikkoutensa.

— Sprintissä heikkous on tällä hetkellä suorituskyvyssä. Vahvuus on varmaan kohtalaisessa matkavauhdissa. Maaston puolella selvä heikkous on edelleen lihaskestävyydessä.

Pitkän tähtäimen tavoitteena Aholalla on henkilökohtainen maailmanmestaruus.

— Lähiajan tavoite on vakiinnuttaa tasoni maasto- ja sprinttimatkoilla sellaiseksi, että paikka on Suomen A-maajoukkueessa. Noin kolmen vuoden sisällä odotan jo saavuttavani oman limiittini. Sitten nähdään, mihin se riittää huippu-urheilussa, maalaa Ahola suunnitelmiaan.

Uusi sukupolvi näyttää lupaavalta

Suomen taso etenkin miesten puolella tulee olemaan lähivuosina erittäin kova, sillä nuoria lupaavia suunnistajia on runsaasti.

Osoitus uuden sukupolven tulemisesta nähtiin jo kesällä Norjan MM-kisoissa, kun Suomi saavutti hopeaa miesten viestissä nuorella joukkueella, jossa suunnistivat Aleksi Niemi, Elias Kuukka ja Miika Kirmula.

Topias Ahola Seura Navi. Syntynyt 1996 Mikkelissä. Opiskelee lääkäriksi Kuopiossa. Valmentaa itse, mentori Jarmo Punkkinen, psyykkinen valmentaja Marko Malvela, taitovalmentaja Olli-Markus Taivainen. 17 nuorten SM-mitalia suunnistuksessa ja 3 yleisurheilussa viesti- ja maastojuoksussa.

Yle lähettää maailmancupin kisoista lähetykset perjantaina ja lauantaina Yle Areenassa ja sunnuntaina TV2:ssa.