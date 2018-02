Ketomaa osallistuu Joensuun Itäralliin erilaisilla renkailla: "Sehän on kultti teiden suhteen" Mikkeliläiskuski saa autonsa alle erilaiset renkaat, joiden toivotaan tuovan lisää vauhtia. Vesa Vuorela Jari Ketomaa on ajanut viimeksi Joensuussa rallia vuonna 2009.

Vaakuna-rallissa SM-sarjaan palannut Jari Ketomaa osallistuu myös viikon päästä ajettavaan Joensuun Itäralliin.

Yksipäiväiseen ralliin osallistuu kaikkiaan 121 autokuntaa. Mikkelissä ajanutta Kalle Rovanperää ei Joensuussa nähdä. Sen sijaan Mikkelin rallin väliin jättänyt Jarkko Nikara palaa kehiin Joensuussa.

Vaikka Ketomaa ei ehdikään tekemään suuria muutoksia Hyundai sarjan i20 R5 –autoonsa, saa hän erilaiset renkaat Itärallin kilpailuun.

Ketomaa toivoo, että uusi rengas toisi lisää vauhtia Itärajan ajopätkille.

— Emme olleet missään nimessä tyytyväisiä vauhtiin Mikkelissä. Se on osa tätä polkua, mitä pitää käydä läpi, että pääsemme lopulliseen tavoitteeseen ja saamme kisavoittoja sekä suomenmestaruuksia, Ketomaa kertoo.

Hyppyyn ei ainakaan keskeytetä

Itäralli tunnetaan haastavista ja nopeista pätkistään. Joensuussa viimeksi yhdeksän vuotta sitten ajanut Ketomaa näkee, että ralli sopii hänelle hyvin.

— Siitä on pitkä aika, kun olen Itärallia ajanut, mutta sehän on kultti teiden suhteen. Kaikki tietävät, että siellä on paljon korkeuseroja, Ketomaa pohtii.

Toivon mukaan pitkiä hyppyjä nähdään, mutta silloin täytyy kestää tiellä

Vaakuna-rallissa Ketomaa viihdytti katsojia mökkitiellään Hännilässä pitkillä hypyillä ja on mahdollista, että niitä nähdään myös Joensuussa.

Ketomaa kuitenkin sanoo, että Joensuussa mennään järjen kautta.

— Toivon mukaan pitkiä hyppyjä nähdään, mutta silloin täytyy kestää tiellä, mikkeliläiskuski naurahtaa.

— Sanoin, ettei Mikkelissä ainakaan hyppyyn keskeytetä, mutta päätetään niin, ettei keskeytetä hyppyyn myöskään Joensuussa.

Mikkelissä seitsemänneksi ajanut Ketomaa ei aio katsoa Itärallissa sijoituksia, vaan ajaa niin kovaa kuin on mahdollista.

— Meidän pitää Markon (Sallinen) kanssa parantaa. Autoon on tehty pieniä muutoksia ja nyt katsomme vaikuttaako se vauhtiin kilpailussa, Ketomaa sanoo.

Ketomaa ehtii ajaa yhdet testit keskiviikkona ennen lauantaina kisattavaa Itärallia.