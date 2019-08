Camri Lahden kuninkuusraveihin yllätysvalmiina — Terho Rautiainen tähtää sijoille 3—5

Punkaharjua raviurheilun kartalla ja vuosia pitänyt Camri on jälleen kunnossa oikeaan aikaan: maaliskuussa tullut hankosidevamma on takanapäin ja kahden heinäkuun startin myötä Konnun perheen kasvatti on hyvässä kunnossa.

Mikkelin Suurmestaruusajossa meni uusiksi hevosen ennätyskin. Camri oli lähdön kakkonen Välkyn Tuiskun jälkeen ajalla 1.20,2.

— Mikkelin startti oli tosi hyvä. Camri on hyvässä kunnossa ja viime juoksu vei sitä paljon parempaan suuntaan. Vaikka vaivoja on ollut, Camri on aina tullut takaisin, hevosta valmentava ja ohjastava kangasniemeläinen Terho Rautiainen kertoo.

Camrin etuna on kuninkuusraveissa ollut se, että hevonen on hyvä matkustaja. Väliyötä ei tarvitse vietttää kotitallissa.

— Olemme yötä tallissa Lahden radan lähellä. Camri on aina syönyt ja juonut hyvin vieraassakin tallissa.

Kauden aikansa puolesta Camri pääsi kuninkuusravien lähtörata-arvonnassa eturiviin. Arpa heitti Camrin lauantain avausmatkalle 2100 metrille sisäradalle, joka taas tietää sunnuntain avaavalle mailin matkalle kahdeksatta rataa.

— Avausmatkalle saatiin kyllä hyvä paikka, mutta maililla ollaan ulkoradalla ja kaikki lähtevät kovaa. Arpa olisi saanut mennä toisin päin, Rautiainen ennakoi.

Viime vuonna Rovaniemellä Camri oli kolmas. Samoille sijoille Rautiainen ennustaa Camrin olevan tyrkyllä nytkin.

— Ihan voittoon asti venyminen vaatisi epäonnea muille, mutta kolmannen ja viidennen sijan välillä Camri voisi hyvinkin olla, Rautiainen arvioi.

Kuninkuuskilvan ennakkoasetelmia on hämmennetty pitkin kesää. Hallitseva kuningas Costello jäi terveysvaivoista kärsittyään pois kokonaan, eikä selkeää ykkössuosikkia kuninkaaksi ole löytynyt.

Välähdys vakuutti viime startissaan, mutta vuoden viidestä startista kolmessa on merkintä laukasta ja hylkäyksiäkin on tullut kaksi. Jos askel on kohdallaan, on kotkalainen ori vahva ehdokas voittajaksi.

Tähen Toivomus on ollut voittajakandidaatteja jo pitkään, mutta Mikkelissä sen vauhti ei ollut parasta mahdollista. Välkyn Tuisku sen sijaan on oikeaan aikaan hyvässä kunnossa: Suurmestaruusajon voitto irtosi ajalla 1.19,9.

— Loppukesään on koko ajan tähdätty. Ja niinhän sitä usein tehdään, että jotakin kohti tähdätään, mutta aina ei onnistuta. Välkyn Tuiskun kanssa koetimme alkukauden minimoida riskit. Halusimme antaa sille nättejä reissuja ja vasta sitten kunnon mahdollisuuden, kun se alkoi tuntua siltä. Nythän se kaksi kertaa juossut ja voittanut keulasta Mikkelissä, valmentaja Kimmo Taipale sanoo Hippoksen verkkosivuilla.

Arvoitukselliset ovat asetelmat myös tammojen kilvassa. Suosikin asema on edelleen Juliette Laxin, mutta sen kohdalla kysymysmerkki on pitkä matka: edellinen startti 3 100 metrillä johti hyytymiseen loppumetreillä.

Kuten kuningaskin, myös kuningatar vaihtuu, sillä hallitseva ravikuningatar Akaasia päätti kilpauransa. Mukana sen sijaan ovat viime vuoden kakkonen ja kolmonen, Sävel-Taika ja Ryti-Tyttö.

— Ajoin tammalla viikko sitten hiittiä, jossa se tuntui normaalin hyvältä. Hevonen menee kaikki matkat, häviämään emme lähde. Tärkeintä on, että hevoselta ei pyydä liikaa ensimmäisillä matkoilla, koska yksittäisen lähdön sijoitus ei ole ratkaiseva, Ryti-Tytön ohjastaja Jonny Länsimäki pohtii Hippoksen verkkosivuilla.