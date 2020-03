Suomen Palloliitto on päättänyt maanantaina odotetusti, että Ykkösen ja Kakkosen alku siirtyy. Sarjoja aletaan pelata aikaisintaan kesäkuussa, Palloliitto tiedottaa. Veikkausliiga linjasi samoin jo aiemmin.

Alunperin sarjojen oli tarkoitus pyörähtää käyntiin huhtikuussa.

Palloliitossa aloitetaan uusien otteluohjelmien rakentaminen heti, kun epidemian tilannetta voidaan arvioida tarkemmin. Otteluohjelman ehdotuksen valmistelussa otetaan huomioon myös vaihtoehto, että kauden alkua jouduttaisiin lykkäämään edelleen.

Mahdollista on myös se, että sarjat pelataan eri tavalla kuin on suunniteltu. Ykkönen on suunniteltu pelattavaksi kaksinkertaisena sarjana, jonka jälkeen pelataan alempi ja ylempi loppusarja. Kakkosen kolme lohkoa on määrä pelata kaksinkertaisina sarjoina.

Palloliitto kertoo tiedottavansa asiasta myöhemmässä vaiheessa lisää.