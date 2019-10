Tappara rankaisi Jukureita virheistä — Toisen erän tehohetki tuhosi Jukurien toiveet

Tapparan ja Jukurien lauantaisen Hakametsän-kohtaamisen ennakkoasetelmat olivat selvät. Pirteästi kauden aloittanut Jukurit lähti otteluun selvänä altavastaajana, kun kotijoukkue Tappara puolestaan oli voittanut kaikki aiemmat yhdeksän otteluaan ja metsästi nyt siis historiallista kymmenettä peräkkäistä voittoaan kauden alusta lukien.

Muutama herpaantuminen tuli siinä puolustusalueen puolustuspelissä. — Pekka Kangasalusta

Ottelun ensimmäinen puolikas edettiin melko tasaisissa merkeissä. Tappara meni johtoon ensimmäisessä erässä reilun kahdeksan minuutin pelin jälkeen Otto Rauhalan ja Charles Bertrandin sahatessa jukuripuolustuksen solmuun, mutta muutoin ottelu eteni tasaisesti.

Mustat kaksi minuuttia

Ottelun ratkaissut kaksiminuuttinen musta hetki kuitenkin osui mikkeliläisille toisen erän lopulle. Patrik Virta vei kotijoukkueen 2-0-johtoon komealla rannelaukauksella ajassa 36.05, ja vain reilu puoli minuuttia myöhemmin Sami Moilanen pääsi iskemään Bertrandin poikittaissyötöstä keikon tyhjään maaliin.

Kun Tyler Morley vielä reilua minuuttia myöhemmin pääsi tälläämään B-pisteiden välistä kiekon komealla laukauksella yläkulmaan, olivat taukolukemat 4—0 taululla.

— Muutama herpaantuminen tuli siinä puolustusalueen puolustuspelissä. Ei tuon tasoiselle joukkueelle tarvitse hirveän montaa paikkaa antaa, että he pystyvät niistä laittamaan sisään, jukuripäävalmentaja Pekka Kangasalusta manasi pelin jälkeen.

— Toki meillä oli itselläkin vastaavanlaisia paikkoja, mutta siinä se pieni ero oli tänään, että he tekivät paikoista ja me ei tehty. Tänään olisi ollut mahdollisuus taistella voitostakin, mutta vähän jäi piippuun.

Kiri toi kaksi maalia

Jukurien kiri alkoi vajaat seitsemän minuuttia ennen loppua, kun Janne Ritamäki ohjasi Jakub Galvasin siniviivalaukauksen ylivoimalla ohi Tappara-vahti Christian Heljangon.

Noin minuuttia myöhemmin Jukurit iski jälleen, tällä kertaa venäläispuolustaja Aleksandr Jakovenkon laukaus yllätti Heljangon.

Lupaavasti alkanut kiri ei kuitenkaan tuottanut enää kavennus- saati tasoitusmaalia, vaan Jukurien tyhjästä maalista pääsi nauttimaan liigalegenda Kristian Kuusela, joka löi taululle loppulukemat 5—2.

Jukurien pirteintä osastoa edustivat isoa vastuuta takalinjoilla kantaneet nuoret puolustajat Galvas, Jakovenko sekä Axel Rindell.

— Nämä ovat kovia pelejä, ja meillä on paljon nuoria puolustajia tässä. Nämä pelit ovat isoa oppia heille, ja mielestäni he ovat kaikki vastanneet haasteeseen oikein hyvin. Meillä on hyviä pelaajia kasvamassa puolustuksessa, Kangasalusta niputti.

Jukurien kausi jatkuu seuraavaksi kahdella kotiottelulla ensin tiistaina Jypiä ja perjantaina Kärppiä vastaan.