Mikkelin Toto65 käynnistyi pelin kakkoskohteella, 15 hevosen ryhmäajolähdöllä. Voiton vei Annika Rahikan valmentama White Cross Diego ajalla 1.17,8 ohjastajanaan Santtu Raitala.

– White Cross Diegoa on pidetty aina hyvänä hevosena, mutta sillä on ollut matkassa paljon ongelmia. Siihen nähden se on suorittanut varsin hyvin. Ruuna on meidän perheemme lemmikki, sellainen hassu höppänä se on, iloitsi valmentaja Rahikka.

Neljäs Toto65-kohde marssittiin lopulta Amiraal Victorin tahtiin tuloksella 1.16,4. Jukka-Pekka Kauhasen ohjastaman ruunan osaomistaja-valmentaja Erkki Hartikainen on pitkänlinjan hevosmies.

– Amiraal Victoria treenataan metsän keskellä hevosen olemuksen mukaan. Vetoharjoituksia tehdään ja seurataan miltä hevosen silmä näyttää. Olen ollut hevosten kanssa tekemisissä lapsesta asti ja ensimmäisen kerran ajoin reellä neljävuotiaana.

– Tämä on kiva harrastus ja näin eläkepäivät sujuvat hyvin, tuumasi Hartikainen lähdön jälkeen.

Loveyou Hangoverilta odotetaan paljon

Toto65-päätöskohteen ensimmäiset 500 metriä hurjasteltiin mailin matkalla 09-vauhtia Adrienne´s Amin johdolla. Lopun tuli tulisimmin Tommi Kylliäisen ohjastama Loveyou Hangover, joka on kilpaillut edellisen kerran viime vuoden lokakuussa. Kuusivuotiaan Love Youn pojan voittotulos oli 1.14,2. Matias Salo odottaa valmentamaltaan jatkossa vielä paljon.

– Hienoa, että hevonen voitti, peli on avattu taas. Hevosta treenattiin tarkoituksella rauhassa lokakuun laukkastartin jälkeen. Ruunassa on paljon kapasiteettia ja toivotaan siitä iloa jatkossa vielä pitkäksi aikaa, kertoi Salo.

Muut Toto65-voittajat olivat Porin kohteista Youngblood Pellini, Mr Big Money ja Want To Wheels.

Ierikka vakuutti voitollaan

Muissa lähdöissä Seppo Suurosen valmentama suomenhevosruuna Ierikka teki vakuuttavan esityksen voittamalla neljännen lähdön tuloksella 1.31,0. Ravitalli Suuronen Oy:n kasvattama Ierikka aloitti kilpailemisen viime vuonna, jolloin sen starteista yli puolet päättyivät totosijaan, voittoja kertyi viisi.

Mikkelin talviradalla nähtiin myös hevosia, jotka paransivat ennätystään. Yksi näistä oli Kimmo Taipaleen valmentama ja ohjastama kuusivuotias ori Runaway Savoy, joka nappasi samalla kolmannen peräkkäisen voittonsa ajalla 1.18,2.

Mikkelin illan rahakkaimpien kylmäveristen lähdössä Henri Bollströmin ohjastama Montsan Vippi jyräsi lähdön suosikin viitta harteillaan voittoon tuloksella 1.28,6.