MiPK:n rinki kasvaa viidellä pelaajalla — Ensi viikolla julkistetaan lisää uusia sopimuksia

Mikkelin Pallo-Kissojen jalkapallon Kakkosen miehistöön on liittynyt viisi uutta pelaajaa. Lauantaina harjoituspelinsä aloittavan MiPK:n kanssa sopimukset ovat tehneet Samuli Kaasalainen, Ajdan Zec, Viljami Jurvanen, Toni Neuvonen ja Artturi Lehkonen. Heistä omien juniorien Neuvosen ja Lehkosen sopimukset ovat kaksivuotisia.

Kaasalainen pelasi jo viime kaudella Pallo-Kissoissa lainalla Mikkelin Palloilijoista, Jurvanen siirtyy niin ikään MP:stä ja Zec Kolmosen FC KontUsta.

Viisikon jälkeen MiPK:lla on koossa 15 julkistetun pelaajan ryhmä.

Ensi viikolla uusia sopimuksia

– Ensi viiikolla julkistetaan ainakin yksi uusi sopimus. Saattaa niitä tulla useampikin, kertoo MiPK:n päävalmentaja Tommi Ekmark.

– Etsin vielä kahta topparia sekä yhtä laitapakkia, keskikenttäpelaajaa ja hyökkääjää.

– Lisää toppareita tarvitaan, koska pelaamme mahdollisesti kolmen linjalla.

Ryhmän kooksi Ekmark kaavailee reilua 20 pelaajaa.

– Meillä on jo tosi hyvä pohja. Jos saan ne pelaajat, joiden kanssa on keskusteltu, silloin meillä on koossa laadukas rinki.

Kaikilla halu edetä urallaan

Viimeisimpiä sopimuspelaajia Ekmark kuvailee juuri sellaisiksi, joita hän on etsinyt. Kaikilla on halu mennä urallaan eteenpäin.

Omista nuorista Neuvonen, 19, voi pelata keskikentän pohjalla tai kymppipaikalla. Lehkonen, 18, on toppari.

– He ovat osoittaneet talven aikana, että kuuluvat porukkaa. Sopimuksia ei tehty vain sen takia, että he ovat omia junioreitamme, sanoo Ekmark.

Jurvanen,20, viihtyy myös keskikentän pohjalla tai kymppipaikalla.

– Viljami osoitti heti ensimmäisissä treeneissä olevansa pelimies. Hänellä on toki loukkaantuminen taustalla ja pelikuntoon menee vielä aikaa.

Laituri Kaasalaista, 27, Ekmark houkutteli ryhmään jo syksyllä.

– Hän kartoitti ensin muut vaihtoehdot. Keskustelimme asiasta uudestaan tammikuussa ja hän halusi sitoutua 100-prosenttisesti toimintaamme.

Viides hankinta Zec, 21, on vielä katsomaton kortti. Puolustajan ja topparin paikalla viihtyvä Zec pelasi viime kaudella kolme ottelua Kolmosessa. Hän kävi antamassa näyttöjä syksyllä ja muuttaa ensi viikolla Mikkeliin.

– Persoonana ja pelaajana Zec sopii ryhmäämme erinomaisesti. Hän tuo puolustukseemme juttuja, joita tarvitsemme, kertoo Ekmar.