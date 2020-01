Mikkelissä pelataan viikonloppuna huippusquashia – Mukana on esimerkiksi Espoosta New Yorkiin valmennuksen perässä lähtenyt Suomen naisten ykköspelaaja Emilia Soini

Soini on myös hallitseva Suomen mestari. Mikkeli on tuttu paikka junioriturnauksista, mutta edellisestä vierailusta on ennättänyt kulua aikaa.