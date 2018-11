Jukurit palaa maaottelutauon jälkeen tositoimiin kolmen pelin tiukalla viikolla. Tänään pelattavan Tappara-kotiottelun ja lauantain Pelicans-kohtaamisen väliin mahtuu vielä vierasreissu Ouluun.

Viikon mittaisen tauon aikana joukkueen sairastupa on tyhjentynyt, sillä sivussa on ainoastaan pitkäaikaispotilas Janne Ritamäki. Maalivahti Juhana Aho harjoitteli maanantaina täysipainoisesti ja on myös ottelun kokoonpanossa.

— Teimme niitä asioita, mitä otteluruuhkissa jäi tekemättä. Harjoittelimme hyvin ja osa paranteli vaivoja, Jukurien valmentaja Juuso Hahl kertoo.

Hyökkääjä Joona Jääskeläinen sen sijaan jatkaa Mestiksen Imatran Ketterän vahvuudessa toistaiseksi. Jääskeläinen juhli perjantaina Suomen cupin voittoa Ketterän paidassa, ja on kahdeksassa Mestis-ottelussa tehnyt tehot 4+3=7.

— Ketterästä on haettu Joonalle peliminuutteja ja onnistumisia. Joona on Ketterän mukana, mutta voimme kutsua hänet takaisin Mikkeliin, mikäli tarvitsemme häntä, kertoo Jukurien urheilutoimenjohtaja Mikko Hakkarainen.

Jukurien miehistöstä ovat sivussa myös maajoukkuepaidassa viikonloppuna pelanneet nuoret Mikko Kokkonen ja Henri Nikkanen.

Tappara pitää saada turhautumaan

Viikon avaava Tappara on pelillisesti tuttu vastus. Jukka Rautakorven luotsaamat kirvesrinnat lähestyvät ottelua puolustuspelin kautta.

— Tapparalla on vuosikausien peli-identiteetti. Se tekee omastakin pelistä selkeämpää, mutta tärkeämpää on saada tauon jäljiltä kone käyntiin, Hahl sanoo.

Tapparaa uumoiltiin kiekkoliigan kärkipäähän, mutta nimivahvan joukkueen otteet ovat ailahdelleet syksyllä. Jukurit kohtaa tamperelaiset ensimmäistä kertaa tällä kaudella.

— Suurin paikka, mihin voimme iskeä, ei ole mikään pelillinen juttu. Tappara ei ole henkisesti läheskään niin hyvässä tilassa kuin me, meillä on loistava tunne joukkueessa, toteaa Jukurien puolustaja Aleksi Salonen.

Salosen mukaan tärkeää on saada Tappara turhautumaan.

— Jos pystymme heidät pitämään ensimmäisen kymmenen minuutin ajan pois maalipaikoilta, se aiheuttaa turhautuneisuutta. Heillä on ollut vaikeaa, Salonen ruotii.

Tosin, juuri ennen taukoa Tappara otti kaksi voittoa ja kymmenestä viimeisestä pelistään se on vienyt kahdeksan. Joukkueeseen on myös tehty hankintoja, viimeisimpänä isokokoinen puolustaja Ben Blood liittyi kirvesrintoihin.

— Vaikeudet ovat se paikka, johon kaikki haluavat sohaista. Sama tilanne on Jyväskylässä ja onnistuttiin siinä. Heidän pelaamisensa meni simppeliksi ja meille pelistä tuli helppo. Kun pelihuumori saadaan pois, pakotamme Tapparan tylsiin ja helppoihin ratkaisuihin, linjaa Salonen.

Kokoonpanot illan otteluun

Jukurit

#20 Janne Tavi - #88 Julius Vähätalo - #54 Jesper Piitulainen

#52 Valtteri Hietanen - #96 Jimi Jalonen

#27 Mika Partanen - #23 Turo Asplund - #72 Vadim Pereskokov

#4 Teemu Suhonen - #7 Samuli Suhonen

#16 Teemu Henritius - #61 Markku Flinck - #9 Miika Roine

#5 Ville Hyvärinen - #6 Aleksi Salonen

#25 Joonas Kalliola - #14 Valtteri Hotakainen - #19 Nestori Lähde

7. puolustaja: #43 Antti Jaatinen

#30 Sami Rajaniemi

(#35 Juhana Aho)

Tappara

#44 Jan-Mikael Järvinen - #28 Jarkko Malinen - #71 Kristian Kuusela

#33 Veli-Matti Vittasmäki - #52 Otso Rantakari

#67 Tomas Zaborsky - #11 Matti Järvinen - #20 Niko Ojamäki

#18 Tuukka Mäntylä - #13 Valtteri Kemiläinen

#68 Joona Luoto - #61 Juhani Jasu - #74 Antti Erkinjuntti

#24 Ben Blood - #37 Elias Fälth

#96 Sami Moilanen - #42 Otto Rauhala - #76 Anton Levtchi

7. puolustaja: #23 Aleksi Elorinne

#30 Christian Heljanko

(#32 Niklas Bäckström)