Nyt pitäisi olla menossa urheilun ystävän paras aika. Talvella pelattavat sarjat ovat lähestymässä huipennustaan ja kotimaan kesän urheilukausi on jo hiljalleen ovella.

Tilanne on kuitenkin toinen. Koronaviruksen vuoksi lähes kaikki urheilutoiminta on joitakin maita ja lajeja lukuun ottamatta pysähtynyt

Urheilun suurkuluttajat ovat olleet uuden tilanteen edessä, kun seurattavaa urheilua on murto-osa aiempaan nähden. Nähtävästi en ole ainoa, vaikka poikkeusaikoina urheilu ei niitä olennaisimpia asioita ehkä olekaan. Ja onhan penkkiurheilu on kuitenkin yksi arkea rikastuttavista asioista.

Maailmasta ei löydy aihetta, josta ei olisi meemejä. Sellaisia on riittämiin poikinut koronaviruskin.

Yhdessä näkemässäni kuvassa oli osuva sanoma koskien sosiaalisten kontaktien rajoittamista: toisella puolella olivat kesäiset terassit ja uimarannat, toisella puolella taas yksin kotonaan istuva ihminen. Valinta on sinun.

Jos olisin tehnyt vastaavan itse, olisin valinnut kuvaksi urheilukatsomot. Mitä nopeammin koronavirus on saatu kuriin, sitä nopeammin normaali elämä ja myös urheilusarjat voivat jatkua.

Yleltä huikea viikonloppu

Yleisradio osui loistavasti ajan hermoon lähettämällä viikonloppuna urheilunostalgiaa studion täydeltä. Kilpailupätkät ovat onneksi myös Yle Areenassa, joten niitä voi sieltä käydä kelailemassa myöhemminkin. Ylen elävästä arkistosta löytyy paljon muutakin urheilumateriaalia.

Juuri nostalgia ja dokumentit ovat mainio tapa täyttää suorien lähetysten jättämä tyhjiö.

Urheilua lähettävät suoratoistopalvelut – tässä tapauksessa lähimmässä tarkastelussa ovat Viaplay ja C More – ovat lisänneet dokumenttitarjontaa ja pudottaneet hintojaan.

C Moren tarjonnan helmiä ovat ESPN-urheilukanavan tuottamat 30 for 30 -dokumentit, joita tosin on nyt nähtävissä vain muutamia. Niissä riittää kuitenkin katsottavaa useammaksi päiväksi, ja lisää löytää ESPN:n omasta palvelusta, joka näyttäisi toimivan Suomessakin.

Viaplayn tarjonta on myös hieman vähäisempi, mutta ainakin autourheilun ystävän kannattaa katsoa ruotsalaisen F1-ässän Ronnie Petersonin traagisesti päättynyt tarina Superswede. Omalla katselulistallani on myös kuusiosainen sarja The Story of Rugby, joka nimensä mukaisesti kertoo meillä vähemmän tunnetun jalkapallon muodon rugbyn tarinan.

NHL-nostalgiaa

Jääkiekon ystävien iloksi taalaliiga NHL on avannut verkkosivuilleen Pause Binge-videopalvelun, josta jo verkkolehti Jatkoaika raportoi. Sivustolle on ladattu katsottavaksi dokumentteja ja myös kokonaisia otteluita.

Jos esimerkiksi Detroit Red Wingsin nykymeno ei miellytä, voi dokumenttiosastolla palata vaikka vuoden 1998 tunnelmiin.

Pohjoisamerikkalaisten urheilusarjojen valtavat mediakoneistot tuottavat valtavat määrät materiaalia, josta on nyt iloa. Amerikkalaisen jalkapallon NFL:n Game Pass-palvelu on käytössä ilmaiseksi heinäkuun loppuun saakka.

Game Passista löytyy myös valtava määrä dokumentteja ja tietysti arkisto Super Bowl-loppuotteluista!

Kuka näyttäisi Lämärin?

Urheilusta on tehty loputon määrä elokuvia. Niiden käsittely vaatisi melkeinpä oman juttunsa, joten tehtäköön tässä vain nopea vilkaisu. Old time hockey, just like Eddie Shore!

Lämäriä ei tosin ainakaan pikavilkaisulla tullut vastaan suoratoistopalveluista. Mikä tv-kanava tekisi kulttuuriteon ja näyttäisi tämän kulttiklassikon?

Viaplayssa pyörii tällä hetkellä USA:n vuoden 1980 jääkiekon olympiakullasta tehty elokuva Miracle, jonka pääosassa on Kurt Russell. Itse pidin näkemästäni. Sensaatiosta on tehty myös toinenkin leffa, mutta sitäpä ei ole tullut hetkeen vastaan.

Baseball on suomalaisittain pieni ja tuntematon laji, mutta Brad Pittin tähdittämä kuusi Oscar-ehdokkuutta saanut Moneyball on ehdottomasti katsomisen arvoinen elokuva. Pitt esittää elokuvassa pienen budjetin kanssa taistelevan Oakland Athleticsin manageria Billy Beanea.

Netflix julkaisi 20. päivänä uuden sarjan The English Game. Downton Abbey-sarjan luojana tunnettu Julian Fellowes on yksi jalkapallon alkuaikoja käsittelevän draamasarjan käsikirjoittajista ja tuottajista.

Ja mikäli Netflixin aiempi futistuotanto Sunderland 'til I Die ei ole tuttu, niin nyt on hyvä aika sen katsomiseen. Samalla näkee myös, minkälaiseen miljööseen Janne Wilkman MP:n päävalmentajan paikalta siirtyi.

Youtubesta löytyy mitä tahansa

Yksi tapa on tietysti avata vain Youtube ja laittaa mitä mielikuvituksellisempia hakusanoja. Koska en voi olla varma tekijänoikeusasioista, jätän yksittäisten videoiden hakemisen jokaisen lukijan vastuulle.

Sanottakoon kuitenkin, että syksyn 1991 jalkapalloliigan ottelu HJK–MP on huikeaa katsottavaa. MP kävi löylyttämässä Olympiastadionilla HJK:n, jonka riveissä pelasivat muun muassa Pasi Rautiainen ja Jari Litmanen.

Oma lukunsa tietysti ovat eri kentillä sattuneet mokat ja niistä tehdyt koosteet.

Ja juuri nyt on sopiva hetki perehtyä paremmin elektronisen urheilun, eli esportsin maailmaan. Tätä kirjoittaessa C Morella pyörii suora lähetys CS:GO-turnauksesta. Jos ennustaa pitää, niin oletan esportsin kasvattavan merkitystään urheilumaailmassa entisestään.

Ja kun tämä on ohi ja urheilutapahtumat pääsevät jälleen käyntiin: käykää kisoissa ja peleissä. Ostakaa kisamakkaraa, kahvia, olutta, fanituotteita ja kaikkea, mitä tarjolla on. Kun pelit alkavat, urheiluseurat tarvitsevat katsojia enemmän kuin koskaan.

Ennen sitä kuitenkin on selvittävä poikkeusoloista. Jospa tässä jutussa esitetyt vinkit auttaisivat siinä hieman.