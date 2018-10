Venäläishyökkääjä Vadim Pereskokov Jukurien riveihin — ”Venäläisen juniorikiekkokoulun läpi käynyt hyökkääjä tuo meille lisää hyökkäysvoimaa"

Mikkelin Jukurit on hankkinut riveihinsä venäläisen Vadim Pereskokovin, 25. Pereskokov on kuulunut alkukauden Moskovan Spartakin pelaajistoon, mutta ei ole saanut peliaikaa.

Jukureiden kanssa solmitun sopimuksen pituus on yksi vuosi, Jukurit kertoo tiedotteessaan. Sopimukseen sisältyy optio kaudesta 2019—2020, sekä yhden kuukauden mittainen koeaika.

Pereskokov on tuttu suomalaiselle kiekkoyleisölle viime kaudelta Lahden Pelicansin paidasta. Pereskokov ehti kiekkoilla lahtelaisseurassa 25 ottelua ja kerätä tehopisteet 3+4=7, ennen kuin halusi kuitenkin purkaa sopimuksensa. Loppukauden Pereskokov pelasi KHL:n Admiral Vladivostokissa, missä 11 ottelussa kertyi tehot 2+0=2.

— Venäläisen juniorikiekkokoulun läpi käynyt hyökkääjä tuo meille lisää hyökkäysvoimaa. Vadim on pelitaitava ja luisteluvoimainen pelaaja, jonka avut ovat nimenomaan hyökkäyspäässä, kommentoi urheilutoimenjohtaja Mikko Hakkarainen tiedotteessa.

Pereskokov (179 cm ja 77 kg) on syntynyt Moskovassa ja on Moskovan TsSKA:n juniorikoulun kasvatti. KHL:ää Pereskokov on pelannut kasvattajseuransa lisäksi myös Kunlun Red Starissa. Pelikokemusta on myös Venäjän toiseksi korkeimmalta sarjatasolta VHL:stä Kuban Krasnodarin ja Zvezda Tshehovin paidasta.