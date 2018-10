Kumpi katkaisee tappioputken? — Jukurit ja KalPa iskevät yhteen Mikkelissä, katso tästä kokoonpanot!

Jukurit on siirtänyt Aleksi Salonen hyökkääjäksi.

Mikkelin Jukurit ja Kuopion KalPa kohtaavat tänään SM-liigan kauden toisessa Savon paikallisväännössä. Ensimmäisen, kauden avauspäivänä Kuopiossa pelatun derbyn vei Jukurit Mika Partasen jatkoaikaosumalla maalein 4—3.

Jukurit onnistui perjantaina katkaisemaan yhteensä yli kahden ottelun mittaiseksi venyneen maalittoman putkensa. Mikko Kokkosen uran avausosuma ei kuitenkaan siivittänyt Jukureita voittoon, vaan HPK:n vieraana tuloksena oli kolmas peräkkäinen tappio.

Vierasjoukkue KalPan tilanne on sekin hankala ennen lauantai-illan ottelua. Kuopiolaiset aloittivat kauden hyvin, mutta perjantainen 2—4-kotitappio Oulun Kärppiä vastaan tiesi sitä, että kuopiolaiset ovat hävinneet jo viidesti peräkkäin. Yksi tappio on tullut rankkareilla, joten pistesaldo on kasvanut yhdellä.

Jukurit lähtee otteluun sarjataulukon 13. sijalta 14 pisteellä. KalPan 19 pistettä oikeuttavat tällä hetkellä erittäin tasaisen sarjan kahdeksanteen sijaan.

Kotijoukkueen kokoonpanon merkittävin muutos on Aleksi Salosen siirtyminen hyökkääjäksi. Puolustaja aloittaa ottelun kolmosketjusta. Poissaolotilanne on ennallaan, sillä sivussa ovat Partanen, Janne Ritamäki ja Ville Leskinen.

KalPa joutuu Mikkeliin muun muassa ilman pelikieltoista Eetu Luostarista ja loukkaantuneiden kirjoissa olevia Alexander Ruuttua ja Jaakko Rissasta. Joukkueen paidassa sen sijaan nähdään Jukuri-kasvatti Leevi Aaltonen, joka pelasi Mikkelissä perjantaina KalPan A:n mukana.

Ottelu alkaa Mikkelin jäähallissa kello 17.

Kokoonpanot illan otteluun

Jukurit

#20 Janne Tavi - #88 Julius Vähätalo - #54 Jesper Piitulainen

#4 Teemu Suhonen - #7 Samuli Piipponen

#16 Teemu Henritius - #23 Turo Asplund - #9 Miika Roine

#52 Valtteri Hietanen - #96 Jimi Jalonen

#25 Joonas Kalliola - #61 Markku Flinck - #6 Aleksi Salonen

#5 Ville Hyvärinen - #8 Mikko Kokkonen

#14 Valtteri Hotakainen - #28 Henri Nikkanen - #19 Nestori Lähde

7. puolustaja: #43 Antti Jaatinen

#30 Sami Rajaniemi

(#35 Juhana Aho)

KalPa

#42 Tommi Jokinen - #14 Balasz Sebok - #81 Kai Kantola

#51 Ryan Wilson - #25 Otto Leskinen

#20 Aleksi Klemetti - #13 Alexandre Texier - #40 Mikko Nuutinen

#55 Lasse Lappalainen - #18 Ari Gröndahl

#26 Mikko Juusola - #29 Henri Knuutinen - #15 Toni Hyvärinen

#56 Lauri Taipalus - #79 Valtteri Parikka

#41 Juuso Könonen - #76 Konsta Mäkinen - #91 Leevi Aaltonen

#30 Denis Godla

(#31 Jonathan Iilahti)