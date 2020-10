Jukurit avaa liigakauden Kuopiossa – Luisteluvoimaista KalPaa vastaan on pelattava fiksusti

Jukurien päävalmentaja Marko Kauppisen mukaan Kuopiossa pelin ratkaisee oma puolustaminen. KalPan hyökkäyspeli on pystyttävä rikkomaan.

Pitkä odotus päättyy tänään kello 18.30, kun Jukurit ja KalPa iskevät yhteen Niiralan montun kaukalossa SM-liigan kauden avausottelussa Kuopiossa. Liigapelit alkoivat jo torstaina, kun toissa kevään finaalistien – viime keväänähän mitalit jäivät jakamatta koronaviruksen vuoksi – kohtaamisessa Kärpät oli HPK:ta parempi maalein 4–2.

Jukurit ja KalPa kohtasivat harjoituskaudella Varkaudessa. Tuon ottelun kuopiolaiset ratkaisivat edukseen rankkarikisassa 3–2-lukemin. Jukurien päävalmentaja Marko Kauppisen mukaan oma puolustuspeli on tänään suuressa osassa ottelun ratkaisussa.

KalPalla on riveissään useita NHL-vahvistuksia, kuten sen omat kasvatit Otto Leskinen ja Eetu Luostarinen.

– KalPa on varmasti vahva omalla hyökkäysalueellaan, joten meidän on pystyttävä rikkomaan heidän hyökkäämisensä. Pelin virtaus on pystyttävä kääntämään pois alueeltamme, Jukurien päävalmentaja Marko Kauppinen ennakoi.

Jukurien kokoonpanosta puuttuvat NHL-laina Vitali Abramov, ja loukkaantuneiden kirjoissa olevat Aleksandr Jakovenko ja Ville Leskinen.

– Jakovenkolla ja Leskisellä on ollut pieniä kolhua, joten he huilaavat, Kauppinen sanoo.

Suorahyökkäystä on harjoiteltu

Marko Kauppisen mukaan Jukurit on kuluneen kahden viikon aikana tehnyt kaiken sen, mikä mahdollista oli.

– Ensimmäisen viikon karanteenin jälkeen hioneet puolustuspeliämme. Tämä viikko on keskitytty suorahyökkäämiseen ja myös erikoistilanteiden pelaamiseen, Kauppinen toteaa.

Kuopiossa Kauppisen mukaan on tärkeää pelata fiksusti, ettei luisteluvoimainen KalPa pääse kääntämään peliä nopeasti.

– Olemme harjoituksissa käyneet läpi myös sitä, miten hyökätään alivoimaisena. Esimerkiksi mihin kohtaan laitetaan päätykiekko.

KalPa pelasi viime viikolla kaksi harjoitusottelua, joissa se voitti Kärpät maalein 5–2 ja hävisi Rauman Lukolle 1–3. Jukurit puolestaan voitti SaiPan maalein 1–2, mutta hävisi KooKoolle 1–5.

Kokoonpanot illan otteluun

Jukurit

#64 Teemu Pulkkinen - #14 Anssi Löfman - #54 Jesper Piitulainen

#79 Jakub Galvas - #6 Jaakko Haarti

#83 Simon Stransky - #28 Henri Nikkanen - #72 Joachim Rohdin

#8 Mikko Kokkonen - #20 Atte Mäkinen

#88 Julius Vähätalo - #16 Teemu Henritius - #18 Heikki Huttunen

#26 Santeri Salmela - #61 Axel Rindell

#59 Mikael Saha - #17 Otto Mäkinen - #9 Kristian Afanasjev

7. puolustaja: #5 Ville Hyvärinen

#30 Sami Rajaniemi

(#1 Eetu Randelin)

KalPa

#41 Juuso Könönen - #14 Balasz Sebok - #81 Kai Kantola

#55 Lasse Lappalainen - #25 Otto Leskinen

#61 Miikka Pitkänen - #22 Aapeli Räsänen - #20 Aleksi Klemetti

#5 Mikael Seppälä - #64 Jesse Graham

#10 Leevi Aaltonen - #21 Eetu Luostarinen - #82 Alexander Ruuttu

#6 Joona Riekkinen - #39 Kim Nousiainen

#9 Juuso Mäenpää - #31 Miska Humaloja - #13 Tuomas Vartiainen

7. puolustaja: #26 Jesper Mattila

#37 Eero Kilpeläinen

(#43 Samu Perhonen)