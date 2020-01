"Turha koittaa, MäVi voittaa" — Yleisseura juhlii tänä vuonna, ja kirja on jo valmis

Mäntyharjun merkittävä liikuttaja urheiluseura Virkistys käynnistelee 100-vuotisen toimintansa juhlavuotta 2020.

Tarina on jo koottu. Kesäasukas Eeva Laarin kirjoittama Me ollaan MäVi -historiikki tiivistää seurahistorian 256 sivuun. Teos sisältää myös lyhyitä muisteluita ja nostaa runsaan kuvatarjonnan sekä henkilökuvien ansiosta seuratyötä tekevät ihmiset esiin. Historiikilla on muistelijoina laaja tekijäjoukko. Laarin ohella keskeisiä kokoajia ovat Sari Karppi, Marita Mattila ja Eveliina Hall.

Perustamiskokouksessa marraskuussa 1920 päätettiin aloittaa säännölliset voimisteluharjoitukset kahdesti viikossa.

Tanssi ja voimistelu muodostavat edelleen suurimman jaoston. Seuran alkuvuosikymmeninä voimistelu ehti hiipua, kunnes se aerobicin tultua nousi uuteen suosioon.

Pesäpallo mukana vuosikymmenet

Sadassa vuodessa lajeja ehtii tulla ja mennä. Esimerkiksi koripallo ja urheilusukellus ovat hiipuneet. Salibandysta on tullut iso laji.

Lähes alusta asti toimintaan kuulunut pesäpallo on ollut merkittävä laji päättynyttä vuosikymmentä lukuun ottamatta. Parhaimmillaan 1990-luvulla pesäpallon pelaajia oli 13 joukkueessa noin 150.

Kirjassa pesäpalloilijat lukevat ansiokseen muun muassa Juvan Pallon nöyryyttämisen harjoitusottelussa JuPa:n superpesiskauden kynnyksellä. Kaksi sarjaporrasta alempana olleen MäVi:n opetustuokion katsotaan auttaneen juvalaisia tuolla kaudella säilymään superissa.

Tiina Knaappila Tiimari Sievänen kertoo historiikissa kehuvansa entistä seuraansa aina tilaisuuden tullen. Kuva on vuodelta 2012.

Lentopallossa seuralla muun muassa on katkeamaton putki edustuksia Power Cupissa. Kirjassa naisten maajoukkueeseen yltänyt Tiimari Sievänen sanoo tuntevansa itsensä edelleen mäviläiseksi.

Lentopallomeriitteihin kuuluu esimerkiksi 19-vuotiaiden tyttöjen PM-turnauksen järjestäminen Mäntyharjussa.

Seuratoiminnassa myös vaikeita aikoja

Turha koittaa, MäVi voittaa -riimittely sisältyy Lasse Wikmanin sanoittamaan seuran nimikkolauluun.

Silkkaa voittojuhlaa seuratoiminta ei silti aina ole. Historiikki kuvaa myös hankalia tilanteita, joihin seuroissa usein joudutaan kustannusten kasvaessa ja esimerkiksi lavatanssituottojen jäädessä alle odotusten. Tarvitaan tueksi yrityssponsoreita ja laskematon määrä talkootyötä.

Kirja tarjoaa paljon tietoa olosuhteiden paranemisesta, menestyksistä, palkituista, ennätyksistä ja seuratoiminnan muutoksista.

Mikko Kontti Ari Pakarisen ohella kirjan kanteen on päässyt muun muassa Jari Leppä.

Vuosien varrella yleisurheilutoiminta ja hiihto eriytyivät omaksi seurakseen, MU-50:ksi. Tämän vuosituhannen alussa seurat taas yhdistyivät Virkistyksen nimen alle.

Kansikuvan keskellä lähtöön kyyristyy pikajuoksija Ari Pakarinen. Hänellä on urheilukentän ennätys 100 metrillä: 10,57. Kovin kenttäennätys taitaa kuitenkin olla Neuvostoliiton moukarimiehellä Juri Sedyhillä: 81,86.

Suomen toiseksi sisukkaimmaksi seuraksi MäVi nimettiin vuonna 2010 yleisö- ja raatiäänestyksellä, Kuusamon Erä-Veikkojen jälkeen.

Jäseniä lähemmäs 800

Virkistyksessä vaikuttaa lasten monilajinen liikuntakerho, mutta koko seura on monilajinen. Puheenjohtaja Eveliina Hall kertoo seuralla olevan jaostoja kahdeksan ja jäsenmäärän lähestyvän 800:aa.

— Seura on iso lasten ja nuorten liikuttaja. Sen ansiosta noin 12 prosenttia kunnan väestöstä kuuluu Virkistykseen.

Yhdistyksen 100-vuotisjuhlia vietetään 21. marraskuuta.

Seurassa on asetettu kunnianhimoinen tavoite, että juhlavuonna joka viikolla tapahtuu jotain seuran nimissä. Tämä ei välttämättä tarkoita, että joka viikolla olisi jokin erityinen juhlavuoden tapahtuma. Hallin mukaan normaali toimintakin voi täyttää kyseisen tavoitteen.

— Olen toiminut puheenjohtajana kaksi vuotta. Kun tätä tekee oman toimen ohessa ja kun kyseessä on monipuolinen yleisseura, voi sanoa ajan menneen vielä opiskeluun. Mielenkiintoista on kuitenkin ollut, sanoo Hall.