Jasmin Kähärä aiempaa vahvempi: "Nuorten MM-kisat ovat päätavoitteeni, mutta tulostavoitetta sinne en ole asettanut" – Rullahiihdon SM-kisat antoivat hyvän merkin ensi talveen

Mikkelin Hiihtäjien Jasmin Kähärän kesäharjoittelu on sujunut hyvin. Rullahiihdon SM-kisat Vuokatissa näyttivät, että varsinkin ylävartalon voimataso on noussut.

Vuokatissa lauantaina hiihdetyssä perinteisen tyylin SM-sprintissä Kähärä sijoittui yhdeksänneksi. Enemmän kuin loppusijoitus, Kähärää tyydytti karsinnan neljänneksi nopein aika.

– Sprintti oli oikein positiivinen yllätys. Pertsan sprintin kanssa on ollut paljon vaikeuksia, ja niiden parantamiseksi on tehty paljon töitä. Ylävartalon voimatasoon on panostettu.

– Oli mukava huomata, että kehitys näkyy. Ylävartalo toimii paremmin kuin ennen. Toivottavasti talvella näkyy kehitys vielä paremmin, Kähärä kertoi.

Sunnuntain vapaan tyylin 12 kilometrillä Kähärä sijoittui 15:nneksi.

– Viikon rankka leiriviikko ja lauantain sprintti painoivat jo jaloissa. Tiesin, ettei ihan parasta menoa tule olemaan. Yritin vain lähteä tekemään hyvää kovaa harjoitusta.

– Tosi vaikeata oli alku, ei meinannut millään lähteä käyntiin. Yritin vain taistella ja lopussa vielä lyödä nousuihin kovempaa, Kähärä sanoi.

Kähärällä kaksi tavoitetta talveen

Kesäkauden harjoitteluunsa Kähärä on tyytyväinen.

– Pääosin Vuokatissa olen treenannut. Hyvin on kaikki mennyt. Vain yksi nilkan pyörähdys on tullut, mutta se teipattuna on mahdollistanut harjoittelun.

– Maajoukkueen leiritys jatkuu Vuokatissa aika tiiviinä. Keski-Eurooppaan korkean paikan leirille en ole näillä näkymin menossa, Kähärä totesi.

Talveen Kähärällä on kaksi tavoitetta.

– Nuorten MM-kisat ovat päätavoitteeni, mutta tulostavoitetta sinne en ole asettanut. Pääsen nyt ensimmäistä kertaa harjoittelemaan ammattimaisesti. Tärkeintä on kehittää ominaisuuksia niin, että tulevina vuosina olisin siellä aikuisten arvokisoissa, Jussi Simulan valmentama Kähärä sanoi.

Sakari Kekki Mikkelin Hiihtäjien Jesse Kähärä kukisti Vuokatissa kaikki ikäluokkansa pojat.

Nuoremmissa sarjoissa paikalla ikäluokkiensa parhaimmistoa

Mikkelin Hiihtäjiin siirtymässä oleva Laura Karkkulainen sijoittui vapaan 12 kilometrin SM-kilpailussa 24:nneksi. MH:n Vili Hämäläinen oli miesten 16 kilometrin matkalla 50:s.

MH:n Sofia Tivinen ylsi hienosti finaaliin N20-sarjan sprintissä sijoittuen siinä kuudenneksi. Sijoitus on SM-tasolla hänen uransa selvästi paras tähän mennessä. 12 kilometrin matkalla Tivinen oli 14:s.

Nuoremmissa sarjoissa Vuokatin rullahiihtokisoissa ei ollut SM-arvoa. Paikalla oli kuitenkin paljon ikäluokkiensa parhaimmistoa.

MH:n Jesse Kähärä väläytti M16-sarjan sprintissä voittamalla sen selvästi. Sunnuntain 8 kilometrillä Kähärä jatkoi hyvällä vauhdilla sijoittuen toiseksi.

Sakari Kekki Juvan Urheilijoiden Topi Huttunen hiihti Vuokatissa uransa parhaan SM-sijoituksen.

Juvan miehet nousujohteessa

Miesten kilpailuissa Juvan Urheilijoiden Jeremias Lipsanen ja Topi Huttunen näyttivät kuntonsa kehittyneen oivallisesti kesän aikana.

Kumpikin saavutti Vuokatin rullahiihdoissa uransa parhaat SM-sijoitukset, Huttunen sprintissä ja Lipsanen pitkällä matkalla.

Huttunen oli perinteisen sprintissä 23:s ja 16 kilometrin vapaan tyylin matkalla 47:s. Lipsanen yllätti pääsemällä sprintissä karsinnasta jatkoon sijoittuen lopputuloksissa 29:nneksi. 16 kilometrillä napsahti hienosti 25:s sija.

Sakari Kekki Juvan Urheilijoiden Jeremias Lipsasen hiihtoura on nousujohteessa.

Juvan miehet tähyävät innokkaita talveen. Lipsasen mukaan seuralla on tavoitteena olla piirin paras miesten sarjassa.

– Meillä on hyvä vire päällä. Kesä on mennyt hyvin ja ollaan selvästi nousujohteisessa kunnossa. Koskaan ennen ei kulku ole ollut näin hyvää kauden alla.

– Kovia kisoja tulee vielä ennen talvea. Vuokatissa osallistutaan Aateli-kisaan ja Vehmaan lenkki Juvalla on kaikkien ohjelmissa. Suunnitelmissa on osallistua syyskuun lopulla myös SM-maastoihin. Juoksu on hyväksi hiihtäjille, Lipsanen sanoi.

Uutena miehenä Juvan miehistöön tulee Matias Lantta, joka Lipsasen mukaan on siirtynyt Mikkelin Hiihtäjistä Juvan Urheilijoihin.