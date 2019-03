TPS on ollut paha vastus Jukureille — Katso tästä illan ottelun kokoonpanot

Jukurit kohtaa viikonlopun otteluissa SM-liigan kakkosen ja kolmosen. Juhana Aho on sivussa ainakin tänään.

Tänään Kalevankankaalle saapuva Turun Palloseura on Jukureille seuran liigahistoriassa pirullisen vaikea vastustaja. Joukkueet ovat kolmen kauden aikana kohdanneet 11 kertaa ja vain kerran Jukurit on voittanut, kun Miika Roine ratkaisi Jukureille 3—2-jatkoaikavoiton Suomen satavuotispäivän aattona 5. joulukuuta 2017.

— Ainahan TPS:llä on ollut hyvä joukkue. Ei tässä ole mitään sellaista, että heistä olisi tullut meille mahdoton tehtävä. Emme vaan ole pystyneet kääntämään pelejä, vaikka tasaisesti on pelattu useamman kerran, Jukurien maalivahti Sami Rajaniemi sanoo.

Tällä kaudella TPS on vienyt keskinäiset kohtaamiset puhtaasti pistein 9—0. TPS:n joukkueessa on valtava määrä taitoa nuoren Kaapo Kakon johdolla, ja vastapainoksi paljon kokemusta.

— Heillä on tosi taitavia pelaajia, joita on pistepörssin kärkisijoillakin ja tuttuja jätkiä myös meille. Hieno päästä mittaamaan taas heitä vastaan. Aiemmin ei ole tällä kaudella pärjätty, mutta nyt on meidän vuoromme, uskoo Rajaniemi.

TPS:n kokoonpanossa on useita Jukureista tuttuja pelaajia, kuten Zach Budish ja Mestis-vuosilta tutut Oula Palve, Jani Forsström ja Santeri Lukka.

Illan ottelussa nähdään myös, minkä suuruisen summan Aku Ankka -lehden erikoisnumero Jukurien juniorien hyväksi keräsi. Jääkiekkoaiheisen sarjakuvalehden myyntitulot on lahjoitettu lyhentämättömänä juniorityön hyväksi. Pienehkö sattuma on se, että Jukureista sarjakuvahahmoksi valittu Aleksi Salonen astelee kaukaloon vierasjoukkue TPS:n pelipaidassa.

Viikonlopun peleissä Jukurit pääsee hyvään testiin, sillä sarjakakkosen TPS:n lisäksi joukkue kohtaa kolmantena olevan Tapparan lauantaina Hakametsässä.

— Molemmat ovat maalivahdin kannalta samanlaisia joukkueita. Hyökkäyksessä on paljon taitoa, Rajaniemi luonnehtii.

Aho on sivussa

Rajaniemi on torjuntavastuussa viikonlopun otteluista, sillä Jukurien toinen maalivahti Juhana Aho on sivussa. Maalivahtivalmentaja Mika Tarvaisen mukaan Aho on käynyt tarkemmissa tutkimuksissa.

Tänään Jukurien luukkuvahtina on Eetu Randelin, joka pelaa lauantaina A-nuorten ottelun. Tampereelle Jukurien kakkostorjujaksi lähtee Benjamin Kallio.

Aho loukkaantui syyskaudella Kouvolassa ja on sen jälkeen pelannut vain vähän. Viime lauantaina Aho vaihdettiin maalille kesken Pelicans-ottelun avauserän, mutta vahti joutui ontumaan takaisin vaihtopenkille kolmen minuutin pelaamisen jälkeen.

Pelicans-ottelu oli Rajaniemelle kaksijakoinen kokemus. Aluksi mies joutui vaihtoon Pelicansin maalijuhlan vuoksi, mutta jäälle palattuaan ”Raju” torjui kaiken.

— Hankala startti. Sitten piti ottaa vaan uusi lähtö, ei siinä sen kummempaa. Nyt olemme rankkarivoittoputkessakin, Rajaniemi toteaa.

Muuten Jukurien sairastuvan tilanne on entisellään. Sivussa ovat hyökkääjät Valtteri Hotakainen, Henri Nikkanen ja Janne Ritamäki.

Lokakuussa Länsi-Savon haastattelussa kävi ilmi, että Sami Rajaniemi laukoisi kenttäpelaajana oikealta. Maalivahtina hän kuitenkin pelaa toisin päin, eli maila on oikeassa kädessä.

Maalivahtivalmentaja Mika Tarvainen ei tuolloin tiennyt sanoa taustaa hanskakädelle, mutta Rajaniemen mukaan asia on peräisin pesäpalloajoilta.

— Räpylä tuli silloin vasempaan käteen ja siinä kädessä se on sitten aina ollutkin. Jääkiekossa piti valita, kumpi on tärkeämpi, maila vai räpylä, Rajaniemi naurahtaa.

Kätisyyden vaihtuminen kentältä tolppien väliin siirtyessä voi kuulostaa alkuun oudolta, mutta sitä se ei Rajaniemen mukaan ole.

— Näitähän on tosi paljon, esimerkiksi Jypin Eetu Laurikaisella on sama juttu. Moni maalivahti olisi kentällä rightin pelaaja.

Kokoonpanot illan otteluun

Jukurit

#16 Teemu Henritius - #81 Kristian Tanus - #72 Vadim Pereskokov

#43 Antti Jaatinen - #7 Samuli Piipponen

#15 Ville Leskinen - #61 Markku Flinck - #54 Jesper Piitulainen

#8 Mikko Kokkonen - #96 Jimi Jalonen

#9 Miika Roine - #23 Turo Asplund - #26 Harri Kainulainen

#5 Ville Hyvärinen - #3 Anttoni Honka

#19 Nestori Lähde - #88 Julius Vähätalo - #25 Joonas Kalliola

7. puolustaja: #52 Valtteri Hietanen

#30 Sami Rajaniemi

(#1 Eetu Randelin)

TPS

#24 Kaapo Kakko - #81 Ilari Filppula - #18 Zach Budish

#49 Ilkka Heikkinen - #36 Elmeri Eronen

#50 Simon Suoranta - #89 Oula Palve - #52 Petrus Palmu

#61 Lucas Ekeståhl Jonsson - #6 Aleksi Salonen

#25 Teemu Väyrynen - #62 Patrick Bjorkstrand - #48 Lauri Pajuniemi

#45 Olli Kaskinen - #5 Santeri Lukka

#44 Elias Karvonen - #29 Jonne Virtanen - #51 Markus Nurmi

7. puolustaja: #20 Jani Forsström

#30 Henrik Haukeland

(#32 Rasmus Tirronen)