Lissun Eerikki ja Camri Etelä-Savosta Kuninkuusraveihin

Puolentoista viikon päästä Seinäjoella ravattavien Kuninkuusravien pääosien esittäjät julkistettiin keskiviikkona. Päätoimikunta valitsi kilpailuihin 12 parasta kantakirjattua oria ja tammaa.

Viime vuonna kuninkuuskilvassa debytoinut Tähen Toivomus kruunattiin ensiyrittämällä kuninkaaksi, ja ori pyrkii puolustamaan titteliään Pohjanmaalla. Viime vuonna toiseksi jäänyt Välkyn Tuisku puolestaan jäi viime hetkillä pois terveysmurheiden takia.

Etelä-Savosta Kuninkuusravien pääkilpailussa nähdään Camri Kangasniemeltä ja Lissun Eerikki Puumalasta.

Camri kolmasti kolmas

Kaksikosta Terho Rautiaisen valmentama Camri kuuluu kuninkuuskilpailun vakiokalustoon, sillä ori osallistuu kisaan jo seitsemättä kertaa.

Menestystäkin Camri on saavuttanut, vaikka himoittu titteli on toistaiseksi jäänyt saavuttamatta. Ori on sijoittunut kokonaiskilpailussa kolmanneksi vuosina 2013, 2016 ja 2018. Viime vuonna Lahdessa Camri oli neljäs.

Heinäkuussa Camri pinkoi kotiradallaan Mikkelissä tuloksen 19,9aly ja liittyi harvalukuiseen 20,0-alittajien kerhoon.

Hippos / Ida Laine Pekka Luukkosen valmentamalla Lissun Eerikillä on rahkeita nousta aivan kärkitaistoon

Lissun Eerikki myös superjuoksija

Myös Pekka Luukkosen valmentama Lissun Eerikki kuuluu Camrin tapaan harvalukuiseen superjuoksijoiden joukkoon. Se ravasi heinäkuussa Mikkelissä alle 20,0-tuloksen, tarkalleen ottaen lukemat 19,6aly. Vain kahdeksan suomenhevosta on pystynyt kovempaan tulokseen.

Lahden Suur-Hollola-ajossa Etelä-Savon ylpeys oli hienosti toinen Evartin jälkeen.

Viime vuonna Lissun Eerikki voitti Lahden Kuninkuusraveissa oheislähdön. Nyt kyvykkäällä 9-vuotiaalla on rahkeita nousta aivan kärkitaistoon pääkisassa.

Ensikertalaisina Kuninkuuskisaan lähtevät suomenhevosten vuoden rahatilastoa selvästi johtava Evartti, suomenhevosista vuoden toistaiseksi nopeimman ajan kellottanut Vixus, viime vuonna täpärästi kisan ulkopuolelle jäänyt Sheikki sekä Välkyn Tuiskun tilalle noussut Pauhis.

Tammoissa vaihtuu valta

Tammojen puolella valta vaihtuu varmuudella. Hallitsevaa kuningatarta Vieskerin Virvaa ei ilmoitettu lainkaan mukaan. Viime vuoden yllätysvoittaja teloi itseään alkuvuodesta tarhassa eikä ehtinyt palaamaan tasolleen riittävän ajoissa.

Ensikertalaisia ovat viime startissaan SE-tulosta sivunnut Aurotar, Lakan Leija, Taksvenla sekä Tähtituula.