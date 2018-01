Vain kuusi joukkuetta kisaa maakuntaviestin voitosta Mikkeli puolustaa voittoaan yhdellä joukkueella loppiaisena Pieksämäellä. Mari Koukkula Edelliskerralla Juha Hyyryläinen ankkuroi Mikkelin voittoon iltakisassa Rantakylän tekolumiladulla.

Loppiaisena Pieksämäellä hiihdettävään Suur-Savon viimeiseen maakuntaviestiin on ilmoittautunut kuusi joukkuetta A-sarjaan ja kaksi B-sarjaan.

Määrä on supistunut viime vuodesta, arki-iltana Mikkelissä käydyistä kisoista kahdella (7+3).

Mikkelistä on mukana nyt vain yksi joukkue edelliskerran kolmen sijaan.

Paluun viestiin tekee vielä viime viikolla osanottonsa kanssa empinyt Savonlinna.

Osanottonsa tiistaina määräaikaan mennessä jättivät A-sarjaan Mikkelin ja Savonlinnan lisäksi Pieksämäki, Joroinen, Mäntyharju ja Rantasalmi.

B-sarjan voiton ratkaisevat Juvan kunta ja Rantasalmen Urheilijat.

Tsemppiviestiin osallistuvat Kotivuosport.fi, Juvan pojat, Juvan tytöt ja Tonttutiimi.

— Samanaikaisesti järjestettävät nuorten SM-hiihdot syövät hiihtäjiä. Se on varmaan monen joukkueen ongelma, kertoo maakuntaviestin kilpailunjohtaja Mikko Kalilainen.

— Mutta hyvä, että saatiin tämäkin määrä joukkueita. Päästää hiihtämään.

Olosuhteiden puoleen viestit Uhomäellä voidaan hyvin hiihtää.

— Latupohjat ovat ainakin vielä hyvässä kunnossa. Viime kesänä harvensimme metsää reitin varrelta ja lunta on päässyt satamaan sille. Pikkaisen jouduimme kuitenkin muokkaamaan reittiä, kun suot eivät jäätyneet.

Latua Uhomäellä on kolme kilometriä. Pidemmillä osuuksilla reitti kierretään siten kahdesti.

A-sarjassa neljä ensimmäistä osuutta (M+, M, N18, M18) sivakoidaan perinteisellä ja loput neljä (N16, M16, N, M) vapaalla. Näistä vain miehet hiihtävät kuusi

kilometriä.

Lauantaiksi sääennusteet lupaavat plussakeliä ja joko lumi-, räntä- tai vesisadetta. Haasteellinen, mäkinen, maasto teettää siten etenkin perinteisen hiihtäjille voiteluaskareita.

74:nnen kerran hiihdettävän maakuntaviestin voittoa puolustaa Mikkeli, joka on ollut ykkönen jo kymmenen kertaa peräkkäinen. Kaksoisvoittojakin on tuona aikana kertynyt perätysten neljä.

Edellisen kerran viestin on voittanut muu kuin Mikkeli vuonna 2007. Tuolloin Savonlinna oli kotikentällään Nojamaassa nopein.

Ensi vuonna Suur-Savon Hiihto ja Etelä-Karjalan Hiihto järjestävät yhteisen maakuntaviestin.

Kilpailut lauantaina alkavat kello 11.00 Tsemppiviestillä. Maakuntaviesti käynnistyy kello 12.