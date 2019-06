Toronto Maple Leafs varasi Jukurien Mikko Kokkosen kolmoskierroksella — Henri Nikkanen varattiin Winnipegiin ja Leevi Aaltonen New York Rangersiin

Jukurien puolustaja Mikko Kokkonen varattiin Toronto Maple Leafsiin lauantaina NHL:n varaustilaisuuden kolmannella kierroksella.

Kokkonen, 18, oli tilaisuuden 84:s varaus ja seitsemäs varattu suomalaispelaaja. Kokkosta oli useissa arvioissa povattu varattavaksi kakkoskierroksella tai kolmoskierroksen alussa, eli varaus tuli hieman odotettua myöhemmin.

Jukurien nettisivujen mukaan on "lähes sataprosenttisen varmaa", että Kokkonen pelaa Mikkelissä myös tulevalla kaudella.

— Kovin urakka on tietyllä tapaa vielä edessä, sillä nyt minulla on vasta varaus, mutta seuraavaksi on otettava pelipaikka NHL:ssä. Teen kaikkeni, että niin myös käy, Kokkonen sanoo seuran nettisivuilla.

— Nyt tuntuu ihan todella hienolta, että varaus tuli. Se on ollut aina unelmana ja tavoitteena lapsuudesta asti, ja sen eteen on tehty kovasti töitä. Tämä antaa uskoa, että kovalla työllä voi saavuttaa vieläkin suurempia tavoitteita.



Kokkonen pelasi viime kaudella 56 liigaottelua, joissa teki 3+16=19 tehopistettä. Hän debytoi liigakaukaloissa jo 15-vuotiaana syksyllä 2016, ja on kaikkien aikojen nuorin Liigassa pelannut pelaaja.

Perinteikäs torontolaisseura selviytyi kuluneella kaudella pudotuspeleihin, mutta kausi päättyi ensimmäisellä kierroksella tappioon Boston Bruinsille otteluvoitoin 3-4. Suomalaispelaajista joukkuetta edusti Kasperi Kapanen.

Kokkosen jälkeen myös kaksi muuta 2001 syntyneiden ikäluokkaa edustavaa mikkeliläiskiekkoilijaa varattiin.

Jukureiden keskushyökkääjä Henri Nikkanen varattiin neloskierroksella Winnipeg Jetsiin varausnumerolla 113.

Winnipeg Jets varasi Henri Nikkasen.

Nykyään KalPassa pelaava vasen laitahyökkääjä Leevi Aaltonen varattiin New York Rangersiin viidennellä kierroksella varausnumerolla 130.

Uutista päivitetty 23.40 Nikkasen ja Aaltosen tiedoilla, lisätty Kokkosen kommentit klo 0.21