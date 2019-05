Kimmo Kyllönen vuoden jääpalloilija — Kamppareille nuorten toimintapalkinto

Mikkelin Kampparien kasvatti, nyt Ruotsissa Vänersborgissa pelaava Kimmo Kyllönen on vuoden jääpalloilija. Suomen Jääpalloliitto palkitsi Kyllösen parhaana sunnuntain kevätkokouksessaan.

Aiemmin tammikuussa pelatuissa MM-kisoissa Kyllönen, 36, valittiin turnauksen parhaaksi maalivahdiksi.

Kyllönen on pelannut Ruotsin ylimmällä sarjatasolla kuusi kautta, joista kaksi kautta Vänersborgissa. Elitserienin parhaimpiin maalivahteihin lukeutuva ja Vänersborgissa hyvin viihtyvä Kyllönen ei vielä suunnittele Suomeen paluuta. Nykyistä sopimusta Vänersborgin kanssa on jäljellä vuosi, mutta jatkosta Kyllösen mukaan on jo keskusteltu.

— Tuntuu, että maalivahdit vain paranevat vanhetessaan. MM-kisat meni omalta osalta hyvin ja peli kulkee myös Elitserienissä, kertoo Kyllönen Jääpalloliiton tiedotteessa.

— Jääpallo-olosuhteet Vänersborgissa ovat erinomaiset ja perhekin viihtyy kaupungissa. Jääpallohallien myötä olosuhteet ovat iso syy siihen, miksi ruotsalaiset ovat niin kovia. Junioreista saakka kausi on hallien vuoksi pidempi kuin Suomessa.

— Paluu Suomeen ei siis ole vielä ajankohtainen, mutta olen kyllä kotona puhunut, että olisi hienoa päättää ura Kamppareissa, toteaa Kyllönen.

Kalle Lempiselle kaksi palkintoa

Mikkelin Kampparit sai kauden 2018–19 päätöstilaisuudessa nuorten toimintapalkinnon 13-vuotisten poikien training camp -tapahtuman järjestämisestä.

Kampparien pelaajista Kalle Lempinen pokkasi niin pistepörssin voiton kuin maalikuninkaan palkinnon.

Vuoden viestintäteosta palkittiin liiton markkinointi- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja ja Kampparien P17-joukkueen joukkuejohtaja Mari Ukkonen.