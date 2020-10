Jukurien Henri Nikkanen ja Mikko Kokkonen alle 20-vuotiaiden maajoukkueeseen

Jukurien liigajoukkueen keskushyökkääjä Henri Nikkanen ja puolustaja Mikko Kokkonen on kutsuttu Nuoriin Leijoniin. Alle 20-vuotiaiden maajoukkue kokoontuu jääkiekkoliigan maaottelutauolla ja kohtaa Ruotsin kolmesti Malmössä 5.–7. marraskuuta.

Nikkanen on ollut Jukurien parhaimmistoa alkukaudesta. Viidessä ottelussa Nikkanen on kerännyt tehät 1+3. Kokkonen puolestaan on pelannut kahdeksan ottelua ilman tehopisteitä, mutta on kantanut suurta vastuuta keskimäärin 21 minuutin ja 14 sekunnin peliajallaan.

Nuoria Leijonia valmentaa Jukurien vuosien 2014–2016 päävalmentaja Antti Pennanen.

Nuorten Leijonien kokoonpano:

Maalivahdit: Joel Blomqvist (Hermes), Kari Piiroinen (Tuto), Roope Taponen (K-Espoo)

Puolustajat: Santeri Hatakka (Ilves), Ville Heinola (Lukko), Mikko Kokkonen (Jukurit), Mico Luoto (K-Vantaa), Topi Niemelä (Kärpät), Valtteri Pulli (TPS), Kasper Puutio (Kärpät), Ruben Rafkin (TPS), Matias Rajaniemi (Pelicans), Eemil Viro (TPS).

Hyökkääjät: Samuel Helenius (Jyp), Roni Hirvonen (Ässät), Roby Järventie (Ilves), Benjamin Korhonen (KalPa), Brad Lambert (Jyp), Anton Lundell (HIFK), Matias Mäntykivi (SaiPa), Henri Nikkanen (Jukurit), Mikko Petman (Lukko), Petteri Puhakka (Tappara), Mikael Pyyhtiä (TPS), Juuso Pärssinen (TPS), Aku Räty (Kärpät), Antti Saarela (Ilves), Kasper Simontaival (Tuto).