Olli Tuominen eteni välieriin — Ennakkosuosikit pitävät pintansa Finnish Openissa Tuominen petrasi otteitaan pelin vanhetessa. Risto Hämäläinen Jan van der Herrewegen (vas.) eteni välieriin voittamalla Charlie Leen suoraan kolmessa erässä.

Squashin Savcor Finnish Openin välierissä lauantaina kohtaavat turnauksen ykkössijoitettu Olli Tuominen ja englantilainen Adam Murrills sekä belgialainen Jan van der Herrewegen ja tanskalainen Kristian Frost.

Tuominen voitti oman puolivälieränsä suoraan kolmessa erässä. Itävallan ykköspelaaja Aqeel Rehman kaatui 11–9, 11–8, 11–3 erälukemin.

Rehman johti ottelun toista erää parhaimmillaan jo 1–5 -lukemin, mutta Tuominen aloitti nousunsa, eikä itävaltalainen saanut enää montaa pistettä tämän jälkeen koko ottelussa.

Kolmatta erää Tuominen johti parhaimmillaan jo numeroin 10–0.

Rytmin löytäminen kesti aikansa

— Oli vähän vaikeaa alussa. Ei meinanut löytää rytmiä lyöntiin eikä oikein liikkumiseenkaan, kertoi Tuominen.

— Onneksi sai väännettyä kaksi ensimmäistä erää takaa-ajoasemasta kotiin, niin selvisi vähän helpommalla.

Tuomisen vastus välierässä on 27-vuotias Murrills, joka on turnauksen kolmanneksi sijoitettu.

Murrils voitti omassa puolivälierässään Martin Svecin 4–11, 11–7, 11–6, 11–7.

Tuominen ja Murrils kohtasivat US openissa, missä Tuominen oli parempi erin 3–1.

Frost tekee paluuta

Frost voitti omassa puolivälierässään englantilaisen Jaymie Haycocksin suoraan kolmessa erässä erälukemin 11–7, 11–5, 11–2. Ottelun viimeisen erän tanskalainen vei helposti, mutta kahdessa ensimmäisessä erässä Frost joutui tiukemmalle.

— Se oli tiukempi peli, miltä numerot näyttävät. Pelasin kuitenkin hyvin, toista kertaa Savcor Finnish Openissa mukana oleva Frost sanoi.

28-vuotias Frost joutui pitämään pahan loukkaantumisen takia parin vuoden tauon, mutta on tekee nyt pikku hiljaa paluuta kohti huippua. Ennen loukkaantumistaan Frostin rankingsijoitus oli 55, mutta painui loukkaantumisen aikana yli 120:n.

Tällä hetkellä sijoitus on 109.

— Sijoituksen nostaminen on ollut vaikeaa, joudun pelaamaan turnauskaaviossa jo aikaisin hyviä vastustajia vastaan.

Mikkelissä Frostin peli on kuitenkin kulkenut.

— Pelini on parantunut koko ajan. Siitä olen tyytyväinen.

Tuttu vastus välierissä

Frost uskoo omiin mahdollisuuksiin belgialaista, turnauksen kakkossijoitettua Herrewegenia vastaan.

— Jan on tuttu vastustaja. Olen pelannut häntä vastaan kolmesti viime kuukausina ja muistaakseni olen voittanut kaikki.

Päivän ensimmäisessä ottelussa Herrewegen löi Charlie Leen luvuin 11–9, 11–5, 11–8.

Välierät alkavat lauantaina kello 16.00 Sport Forumilla ja finaali pelataan sunnuntaina kello 15.00.