Hyvin toimiva yhteistyö ja Saimaa-stadiumin olosuhteet tuovat lentopallomaajoukkueet jälleen Mikkeliin — kesäkuun otteluissa voidaan pelata jopa lohkovoitosta

Kesäkuussa Suomen lentopallomaajoukkueita nähdään Mikkelissä kaksin kappalein, kun sekä miehet että naiset pelaavat Kultaisen Euroopan liigan ottelunsa Saimaa-stadiumilla 15. kesäkuuta.

Miesten maajoukkue kohtaa tuolloin lohkonsa viimeisessä ottelussa Tshekin, naiset pelaavat niin ikään silloin liigan viimeistä lohkovaiheen peliä Azerbaidzhania vastaan.

Parhaimmillaan otteluissa pelataan lohkovoitosta, mikä oikeuttaisi vain viikkoa myöhemmin Virossa pelattavaan Final Four -lopputurnaukseen.

Lentopalloliitto päätyi valitsemaan pelipaikkakunniksi Hämeenlinnan, Tampereen ja Mikkelin yhdestätoista eri hakijasta.

— Lentopalloliitto on sanonut suoraan, että meidän kanssa yhteistyö sujuu äärettömän hyvin ja se on huoletonta. Silläkin on vaikutusta, sanoo Mikkelin Passarien puheenjohtaja Lasse Turunen mahdollisista syistä, miksi Mikkeli valikoitui jälleen pelipaikkakunnaksi.

Olosuhteet ovat olleet pelaajien mieleen

Turusen mukaan myös Saimaa-stadiumin olosuhteet ovat miellyttäneet pelaajia. Erityisesti lattiamateriaali ja valaistus ovat kuin tehtyjä lentopallon pelaamiselle.

— Vuosi sitten yksi 12 vuotta ammattilaisena halleja kiertänyt Tshekin pelaaja sanoi, että Saimaa-stadiumi oli hänen mielestään yksi parhaista halleista, missä hän on pelannut, Turunen sanoo.

Turunen viittaa Suomen lentopallomaajoukkueen ensimmäiseen peliin Mikkelissä, mikä pelattiin vuosi sitten toukokuussa. Silloin stadiumille änkesi noin 2000 maksanutta katsojaa. Tammikuussa katsojia oli jopa yli 2500.

— Kyllä me sitä reilua 2000 katsojaa lähdemme tälläkin kertaa tavoittelemaan. Pelit sattuvat onneksi lauantaille ja silloin täällä saattaa olla myös kesämökkiläisiä muualta päin Suomea, Turunen arvelee.

Passareille lentopallomaajoukkueen ottelut Mikkelissä ovat todella merkittäviä taloudellisesti. Tulevan ottelun sopimus Lentopalloliiton kanssa on vielä allekirjoittamatta, mutta aiemmista otteluista on karttunut Passarien kassaan mukava summa rahaa.

— Kyllä puhutaan tuhansista euroista ja jopa viisinumeroisista luvuistakin. Tämänkin tapahtuman budjetti pyörii noin 60 000 eurossa. Pelit ovat meille totta kai merkittävä asia taloudellisesti.

Naisten lentopallo on nousussa

Passareilla ei ole toistaiseksi sen tarkempaa aikataulusuunnitelmaa lauantain kahdelle ottelulle. Todennäköistä on kuitenkin se, että naiset pelaavat ottelunsa iltapäivällä ja miehet myöhemmin illalla.

Turunen on erityisen iloinen siitä, että Passarit pääsee näyttämään myös pitkästä aikaa EM-kisoihin nousseelle naisten maajoukkueelle Mikkelin kehuttuja olosuhteita.

— Naisten lentopallossa on muutenkin buumia tällä hetkellä. On kiva saada heidätkin tänne Mikkeliin, Turunen sanoo.

Euroopan Kultaisen liigan lentopallo-ottelusta on samalla tulossa Passarien 25-vuotisjuhlaottelu. Turunen sanookin arveluttavasti, että pieniä yllätyksiä katsojille voi olla luvassa.

Kultaisen Liigassa pelataan merkittävistä palkintosummista, sillä sekä miesten ja naisten sarjan kokonaispotti on 413 000 euroa. Liigan voittaja tienaa 125 000 euroa, toisesta sijasta saa 80 000 ja kolmannesta sijasta 60 000 euroa.