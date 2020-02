Mikkelin Palloilijoiden toimistolla ei jääty lepäilemään, kun nousu varmistui. Töitä on vielä paljon tehtävänä.

Mikkelin Palloilijoiden toiminnanjohtaja Mika Roivas on ollut kiireinen mies sen jälkeen, kun MP:n 90-vuotisjuhlakausi päättyi odotettuun nousuun Ykköseen. Työtä on vielä paljon tehtävänä, mutta Roivas on luottavainen.