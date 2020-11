Ensilumenlatu valmistui Rantakylään – Hiihtäjiä ladulla on ollut paljon jo parin päivän ajan

Rantakylän suositusta ladusta on lumetettu 1,8 kilometrin osuus.

Rantakylän ensilumenladulla on jo riittänyt vilskettä. Niin sanottu takalenkki, 1,2 kilometrin osuus, valmistui pari päivää sitten ja perjantaina ladun pituus oli venynyt noin 1,8 kilometriin. Alunperin Rantakylässä piti päästä hiihtämään viime sunnuntaina, mutta lämmin sää esti ladun tekemisen.

– Hiihtäjiä on ollut joka päivä tosi paljon, kertoo Mikkelin kaupungin liikuntapaikkapäällikkö Pekka Turunen.

Perjantaina puolilta päivin 2,1 kilometrin ladusta oli lumettamatta noin 300 metrin matka hiekkakentältä Vanhanmäentielle päin.

– Lumi loppui kesken. Mutta se oli tiedossa. Viime talvi oli siinä suhteessa ongelmallinen.

– Lunta pitää tehdä lisää, selvittää Turunen.

– Tiedot päivittyvät sitä mukaa kaupungin sivuille, kun työt etenevät.

Vesa Vuorela Lunta ensilumenladulle on ajettu 80 sentin paksuudelta.

Viime talvena säilöttyä lunta reitille on ajettu noin 80 sentin paksuudelta.

Lumen paksuus on sama kuin vuosi sitten. Lumi ei hevillä sula. — Pekka Turunen

– Se riittää. Lumen paksuus on sama kuin vuosi sitten. Lumi ei hevillä sula, lupaa Turunen.

Sääennusteet lupaavat lämpötilan pysyvän plussan puolella ainakin ensi keskiviikkoon asti. 2-4 asteen pluslämpö ei tee hallaa ladulle.

– Vesisade on myrkkyä. Silloin latu sulaa, kertoo Turunen.

Hiihtäminen ensilumenladulla on aikaisempien vuosien tapaan maksullista. Kausikortin hinta on 88 euroa ja päivälipun 9 euroa. Kausilippu on voimassa kunnes luonnonlumi mahdollistaa yleisten latujen tekemisen. Latujen kunnostusasteen voi tarkistaa nettisoitteesta ladulle.fi/ladut/mikkeli.

Lippuja ensilumenladulle voi ostaa Virastotalon asiointipisteestä ja Viihdeuimala Rantakeitaan kassalta.

Vesa Vuorela Valmista latua Rantakylässä on noin 1,8 kilometriä.

Mikkelissä on päästy myös jo luistelemaan Hännninkentän tekojäällä. Kampparit harjoitteli Hänskissä ensimmäisen kerran tiistaina ja pelasi harjoitusottelun keskiviikkoiltana.

Uudellaan Kampparit pelaa lauantaina kello 14., jolloin Porvoon Akilles saapuu vastustajaksi.

Kentän varaukset ja ajat, jolloin kenttä on kaikkien luistelijoiden käytössä, ovat nähtävillä Hänskin huoltorakennuksen seinältä. Varauksia voi tarkastella myös Mikkelin kaupungin nettisivujen liikuntapaikkojen varauskalenterista.