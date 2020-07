Kotiradan Eero Laitiselle ja Kaapille vuoden ensimmäinen voitto

St Michel -viikonloppuna Mikkelissä nähtiin huippuraviurheilua parhaimmillaan. Siihen verrattuna torstaina palattiin arkisempiin tunnelmiin Mäntyharju-ravien merkeissä. Hyviä tuloksia tehtiin sateen kastelemallakin radalla varsin koleassa kesäillassa.

Amatööriohjastajien SM-liigalähdön vei nimiinsä Janne Räisänen hevosella Eternal Dream ajalla 1.16,7. Tiukan vastuksen aivan maalilinjalle asti antoi Jani Ripatin ohjastama No Cash, jolle kirjattiin sama aika kuin voittajalle.

Suomenhevosten nuorten sarjassa nähtiin Vieskerin Ritarin hallittu keulavoitto ajalla 1.30,8. Tero Ritarin valmentamalle oriille voidaan veikata lupaavaa tulevaisuutta.

– Ori on todella lahjakas ja ikäluokkakilpailut ovat sille mahdollisia. Tänään lähdettiin liikkeelle hyvin ja varmasti. Hevonen vastasi helposti lopussa lähdön suosikille Corelle, minua ei huolestuttanut yhtään, kommentoi oria ohjastanut Marko Heikari.

Kakkossija matkasi Sodankylään

Toto5-peli käynnistyi suosikkina matkaan lähteneen Rantaniemelän Savun voitolla ajalla 1.26,3. Hevosta ohjasti Santtu Raitala.

Huomion arvoisen suorituksen lähdössä teki myös toiseksi sijoittunut, Sodankylästä Mikkeliin saapunut Shamaanitar. Martti Aikion ohjastama tamma kiersi viimeiset 500 metriä kolmatta rataa vahvasti ja hävisi voittajalle vain kymmenyksen.

Toto5-kakkoskohteessa nuoret tammat ottivat mittaa toisistaan keskipitkän matkan tasoitusajolähdössä. Suursuosikki Next Hope ja Tommi Kylliäinen ottivat varman ja tyylikkään voiton. Tulos 1.15,4 on neljävuotiaan tamman komea ennätys.

– Hevonen hoiti hommansa hyvin. Välillä mentiin tosi reippaasti, mutta se ei haitannut. Tämä on ollut aina kyvykäs hevonen. Tänä vuonna sen valmennusta on muutettu ja sen myötä vauhtia on tullut lisää. Tammalähtöihin tähdätään, kommentoi ohjastaja Kylliäinen.

Jaakko Avikainen Tapio Perttunen ja Free From Fines löivät loppusuoralla Ari Moilasen ja Wizard Waynen.

Lopussa löysäsin ohjia ja ajattelin, että hevonen voittaa. — Eero Laitinen

Laitiselle ja Kaapille taäysosuma

Kolmas Toto5-kohde tarjosi jännitystä maaliin asti. Kotiradan Eero Laitisen ohjastama ja valmentama Kaappi kirkasti viime viikonlopun kolmossijansa voitoksi ajalla 1.24,1.

– Alkumetreillä koitin pitää hevosen ravilla. Hevonen menee vapaalla radalla paremmin, joten juokseminen johtohevosen rinnalla ei ollut sille ongelma. Lopussa löysäsin ohjia ja ajattelin, että hevonen voittaa.

– Tämä on miellyttävä, pieni ja terävä hevonen. Tänä vuonna sitä on päässyt valmentamaan ensimmäistä kertaa kunnolla. Sitä ennen on ollut pieniä murheita, kertoi Laitinen.

Piteraq illan nopein

Neljännessä kohteessa Iikka Nurmosen ohjastama Piteraq tuli maalisuoran ylivoimaisinta vauhtia voittoon tuloksella 1.12,5. Valmentaja Juuso Holttisen kommentit ennen starttia oli varsin varovaiset.

– Piteraq on Muscle Hillin neljävuotias poika, joka saapui talliimme noin kaksi kuukautta sitten. Hevonen saapui hyvässä kunnossa Ruotsista, missä se ei ole pärjännyt odotetulla tavalla.

– Lämmityksessä hevonen ei ollut yhtään tosissaan ja se ryhdistäytyi starttiin paljon. Uusista hevosista ei vaan tiedä, miten ne milloinkin käyttäytyvät. Tavoite on päästä ajamaan Piteraqin kanssa lauantaipäivien lähtöjä, kertoi Holttinen hevosen taustasta ja tulevasta.

Toto5-päätöskohteen vei ajajatilastoa johtava Santtu Raitala ajokillaan Nazareth. Tasaisen maaliin tulon jälkeen sekä voittajalle että Jani Ruotsalaisen ohjastamalle Rebel Royalille kirjattiin tulokseksi 1.13,1.