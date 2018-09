Jukurit tänään kotiyleisön eteen — Henri Nikkanen kokoonpanossa HIFK-ottelussa

Vesa Pöppönen / All Over Press

Mikkelin Jukurit kohtaa Helsingin IFK:n tänään kello 17 pelattavassa SM-liigan ottelussa. Molemmat joukkueet saivat kaudelleen hyvän alun, kun Jukurit vei Savon herruuden KalPan nenän edestä Kuopiossa. IFK puolestaan oli tappiolla Jyväskylässä Jypiä vastaan, mutta nousi voittoon.

— Voitot ruokkivat itseluottamusta. Kun se tulee ensimmäisestä pelistä, niin se vapauttaa ilmapiiriä. Meillä oli viime kaudella heikko kauden avaus, joten se on selätetty, valmentaja Juuso Hahl kertoo Jukurien videoennakossa.

Jukurien kokoonpano on muuttunut hieman perjantai-illasta. Pelipaidan pukevat päälleen Markku Flinck, Joona Jääskeläinen ja Henri Nikkanen. Jääskeläisellä on takanaan 28 liigaottelua SaiPan paidassa, mutta Jukuri-kasvatti Nikkaselle ottelu on uran ensimmäinen.

Nikkanen, 17, ottaa paikan nelosketjun keskeltä laidoillaan Joonas Kalliola ja Janne Ritamäki. Jääskeläinen puolestaan hyökkää Flinckin ja Ville Leskisen kanssa kolmosketjussa.

— Kuopiossa jäi paljon osa-alueita parannettavaksi. IFK on rosoisempi ja fyysisempi kuin KalPa, mutta rakenteellisesti samanlainen joukkue. Pystymme peilaamaan eiliseen suoritukseen, Hahl kertoo videolla.

Yleisömäärä ylittää 3500

Lipunmyynti Jukurien kotiavaukseen on käynyt tasaisesti. Puolenpäivän aikaan otteluun oli saatavilla jokunen sata istumapaikkaa ja seisomapaikkoja.

— Uskon, että istumapaikat menevät melko lailla loppuun. Yleisömäärä nousee yli 3500:n, mutta päästäänkö miten lähelle neljää tuhatta, se nähdään illalla, kertoi Jukurien toimitusjohtaja Tuomas Muotka.

Lauantait ovat paras päivä vierasmatkailulle, joten Helsingistäkin on odotettavissa runsaslukuinen kannattajajoukko.

— Virallisesesti kannattajia on ilmoittautunut 70-80. Omilla autoilla tulevat varmasti tuplaavat lukeman, Muotka arvioi.

Kokoonpanot illan otteluun

Jukurit

#20 Janne Tavi - #88 Julius Vähätalo - #54 Jesper Piitulainen

#52 Valtteri Hietanen - #6 Aleksi Salonen

#27 Mika Partanen - #23 Turo Asplund - #9 Miika Roine

#4 Teemu Suhonen - #7 Samuli Piipponen

#15 Ville Leskinen - #61 Markku Flinck - #48 Joona Jääskeläinen

#5 Ville Hyvärinen - #8 Mikko Kokkonen

#25 Joonas Kalliola - #28 Henri Nikkanen - #33 Janne Ritamäki

7. pulustaja: #43 Antti Jaatinen

#30 Sami Rajaniemi

(#5 Juhana Aho)

HIFK

#86 Erik Thorell - #12 Juhani Tyrväinen - #88 Joonas Rask

#42 Teemu Eronen - #57 Johan Motin

#45 Micke-Max Åsten - #21 Tommi Santala - #4 Iikka Kangasniemi

#27 Kyle Quincey - #24 Ryan O'Connor

#32 Lennart Petrell - #19 Juho Keränen - #18 Teemu Tallberg

#8 Ville Varakas - #34 Aleksi Laakso

#81 Lucas Lessio - #82 Henrik Koivisto - #14 Teemu Engberg

7. puolustaja: #2 Markus Kankaanperä

#53 Atte Engren

(#36 Markus Ruusu)

Perjantain KalPa-Jukurit -ottelun maalikooste: