Suuret näyttivät mahtinsa Valioliigan päätöskierroksella – ManU ja Chelsea marssivat Mestarien liigaan

Manchester United ja Chelsea selvittivät jalkapallon Englannin Valioliigan päätöskierroksella tiensä ensi kauden Mestarien liigaan. ManU varmisti kolmannen sijan päätöskierroksen 2–0-vierasvoitolla Leicesterista. Helpottavat maalit ManUlle tekivät Bruno Fernandes ja Jesse Lingard.

Chelsea sijoittui neljänneksi voittamalla Wolverhamptonin kotonaan 2–0. Chelsealta onnistuivat maalinteossa Olivier Giroud ja vapaapotkumaalin tehnyt Mason Mount. Chelsea ja ManU keräsivät 66 pistettä, mutta ManUn maaliero on parempi.

Chelsean voiton myötä Leicester valahti sarjataulukossa viidenneksi ja pois Mestarien liigasta. Leicester pelaa ensi kaudella Eurooppa-liigaa, johon karsii myös Wolverhamptonin päätöskierroksella ohittanut Tottenham.

Tottenham pelasi päätöskierroksella 1–1-tasapelin Crystal Palacen kanssa. Tottenham nousi Wolverhamptonin ohi paremman maalieron turvin.

Watford, Bournemouth ja Norwich pois

Putoamiskamppailussa ei tapahtunut päätöskierroksella muutoksia. Viimeisellä säilyjän paikalla ennen sunnuntaita ollut Aston Villa tasasi pisteet West Hamin kanssa maalein 1–1 ja karkasi Bournemouthin ja Watfordin ulottumattomiin.

Bournemouth taisteli viimeiseen asti ja haki 3–1-vierasvoiton Evertonin kotistadionilta, mutta jäi lopulta pisteen päähän Aston Villasta. Bournemouth ehti pelata Valioliigassa viisi kautta. Arsenal päätti Watfordin rimpuilun voittamalla kotikentällään 3–2.

– Teimme oman osuutemme, mutta on aina vaikeaa joutua nojaamaan muiden tuloksiin. Olimme hyviä, mikä saa ajattelemaan, että mitä jos? Tätä on vaikea sulattaa. Valioliiga on unelma, ja me poistumme siitä, Bournemouthin Steve Cook sanoi BBC:lle.

Sarjassa viimeiseksi jäi Teemu Pukin edustama Norwich. Mestaruuden voittaneen Liverpoolin jälkeen toiseksi tullut Manchester City kyykytti päätöspelissä Norwichia 5–0. Pukki pelasi ottelussa 77 minuuttia. Pukki teki putoamiseen päättyneellä kaudella 11 maalia.

Kahdesti osunut Manchester Cityn Kevin De Bruyne sivusi Thierry Henryn 17 vuoden takaista yhden kauden maalisyöttöjen ennätystä. Raheem Sterlingin viimeistelemä 3–0-maali oli De Bruynen kauden 20:s maaliin johtanut syöttö.

– On hienoa saavuttaa ennätys ja jakaa se Henryn kanssa. Väitän silti edelleen, että mielestäni minulta on viety jo kaksi syöttöä. Olin mielestäni jo Henryn yläpuolella, De Bruyne väitti.

Vardy maalikuninkaaksi

Valioliigan maalipörssin voitti 23 maalilla Leicesterin Jamie Vardy, joka ei osunut kertaakaan viimeisissä kolmessa ottelussa. Maalipörssin kakkossijan jakoivat 22 maalilla Arsenalin Pierre-Emerick Aubameyang ja Southamptonin Danny Ings.

Aubameyang nousi 22 maaliin päätöskierroksella jo avausjakson kahdella maalillaan Watfordin verkkoon, mutta hattutempun täydentäminen ei onnistunut. Ings osui kerran rangaistuspotkusta.

Päätöskierroksen muissa otteluissa Liverpool voitti Newcastlen 3–1, Brighton Burnleyn 2–1 ja Southampton Sheffield Unitedin 3–1.